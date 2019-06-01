MEB, 1 milyon öğretmenin yaz dönemi mesleki gelişim programını açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan yaklaşık 1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma programı ve seminer konuları belli oldu.Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi için etkinlik temelli uygulamalar göze çarptı

MEB, 1 milyon öğretmenin yaz dönemi mesleki gelişim programını açıkladı
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MİLLİ Eğitim Bakanlığınca (MEB), yaklaşık  1 milyon öğretmenin 2018-2019 eğitim öğretim yılı haziran ayı mesleki çalışma  programı ve seminer konuları açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığının Eğitim 2023 Vizyonu doğrultusunda hazırlanan  mesleki gelişim programında, öğretmenlerin alan gelişimlerinin desteklenmesi için  etkinlik temelli uygulamalar göze çarptı. Bakanlık, "haydi etkinlik üretelim", "doğada öğrenelim", "eğitimde  zeka oyunları", "STEM uygulamaları", "masal anlatıcılığı", "müzede öğrenelim"  gibi başlıklarda belirlediği mesleki gelişim programını, Türkiye genelinde kademe  kademe hayata geçirecek.
Bu kapsamda, MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce,  okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, hayat boyu öğrenme kurumlarında görevli  yönetici ve öğretmenlerin kişisel, mesleki ve alana yönelik bilgi ve  becerilerinin artırılması, eğitim ve öğretim süreçlerinde karşılaşılan  problemlerin çözümüne yönelik yeni becerilerin kazandırılması, plan ve  programların öğrenci ile çevrenin ihtiyaçlarına göre hazırlanması ve uygulanması  amacıyla hazırlanan program illere gönderildi. Öğretmenlerin 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda yapacakları 2019  haziran dönemi mesleki çalışma programına göre mesleki çalışmaların ilk haftası  17-21 Haziran'da, 2. haftası da 24-28 Haziran'da yapılacak.
 
Yeni programa göre, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 1 milyon  öğretmene mesleki çalışma programının başladığı ilk gün olan 17 Haziran'da   Bakanlığın eğitim bilişim ağı EBA'dan yapılacak canlı yayınla seslenecek.  Öğretmenler, yeni mesleki gelişim programına ilişkin Öğretmen  Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Adnan Boyacı'dan da EBA kanalıyla bilgiler  alacak.
 
Öğretmenler, 2019 Haziran dönemi mesleki çalışmaları Bakanlığın  belirlediği çerçeve program doğrultusunda yerel ihtiyaçlara göre  gerçekleştirecek.Bakanlığın belirlediği çerçeve program başlıkları şöyle:  "Bütün eğitim kademelerinde özel eğitim uygulamaları (özel eğitim  sınıfları, evde eğitim, destek eğitim odası, kaynaştırma eğitimi), okul aile iş  birliği, teknoloji ve madde bağımlılığı, okul tabanlı afet eğitimi, kariyer  rehberliği (meslek seçimi, sınav sistemi gibi), ergenlik çağında bulunan  öğrencilere yönelik sınıf yönetimi ve disiplin, ergenlerle iletişim, öğrencilerin  sosyal ve kültürel etkinliklere yönlendirilmesinin ders başarısına etkisi, sınav  kaygısı, okullardaki spor faaliyetlerinin öğrencilere benimsetilmesi ve  branşlaştırma, okulda ilk yardım, öğrencilere çevre bilinci kazandırma, etkin  sınıf ve okul yönetimi, değişen okul rolleri (okulların halka açılması, hayat  boyu öğrenme), liderlik ve örgüt kültürü, okullarda kriz yönetimi, şiddetin  nedenleri ve şiddete karşı alınabilecek önlemler, eğitimde zaman yönetimi ve  akademik başarı, okul ve çevre güvenliği, iş sağlığı ve iş güvenliği konuları,  değerler eğitimi, kaynaştırma eğitimi, bireyselleştirilmiş eğitim programları,  kapsayıcı eğitim, işletmelerde mesleki eğitim, staj veya yoğunlaştırılmış eğitim  uygulamaları, öğrenci devamsızlığının azaltılması için alınacak tedbirler,  güncellenen öğretim programları."
 
Çocuğa yönelik istismar konuları masaya yatırılacak 
 Bakanlığın programına göre, tüm eğitim kademelerinde görev yapan  öğretmenler, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri, bilim sanat merkezleri,  rehberlik ve araştırma merkezlerinden destek alarak okullarda çocuğa yönelik  ihmal ve istismarın önlenmesi konusunda çalışmalar yapacak. Ayrıca, okul içinde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik  yapılan çalışmalar değerlendirilecek.
 
 Özel yetenekli öğrencilerin özellikleri, tanılanması, yönlendirilmesi  ve eğitim süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapılacak. Sorun çözme becerileri,  siber zorbalık, okullarda şiddetin nedenlerine ilişkin hazırlanan videolar,  EBA'dan izlenecek. Okul öncesi öğretmenlere seminer programının ikinci haftasında okul  öncesi eğitimde zeka oyunları, STEM uygulamaları, masal anlatıcılığı ve oyunun  önemi hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Okul aile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik etkinlikler  paylaşılacak. Öğretmenlere, il milli eğitim müdürlüklerinin planlamaları  dahilinde "Müzede Öğrenelim'' konularında da mesleki gelişim programı  uygulanacak.
 
  Okullarda "bilim zamanı" dönemi
  Ayrıca öğretmenlere yönelik "bilim zamanı'' adı verilecek bir planlama  dahilinde, her branşa uygun belirlenen temalarda, bilim sanat merkezleri,  bilimsel araştırma merkezleri, teknoloji ve bilim fuarları, üniversiteler,  TÜBİTAK gibi kurumlarda okul dışı öğrenme etkinliklerinin gerçekleştirilmesi  konusunda faaliyetler yürütülecek.
 
  İlkokul öğretmenlerine satranç eğitimi 
  İlkokul öğretmenlerine yönelik ayrıca yeni uygulamaya başlanan satranç  öğretim programına yönelik bilgilendirme yapılacak.    Bilişim teknolojileri öğretim programı uygulamalarının tanıtımı  gerçekleştirilecek. Ayrıca öğrencilerin okul içinde veya dışında sosyal  etkinliklere ve sosyal sorumluluk projelerine katılımının kayıt altına alınması  için oluşturulan Sosyal Etkinlik Modülünün etkin kullanımına yönelik  bilgilendirme de yapılacak. Öğretmenler ayrıca ''doğada öğrenelim'' teması ile doğa yürüyüşü  etkinliği oryantiring etkinliklerine de katılacak. Bu etkinlikler, okul  müdürlüklerince kurum imkanları doğrultusunda planlanacak. Öğretmenlerin  motivasyonun ve kurumsal aidiyet duygusunun artırılması amacıyla etkinlik sonunda  piknik düzenlenecek.
 
Öğretmenlere ayrıca 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında okullarda pilot  uygulaması başlatılan tasarım beceri atölyelerine ilişkin de bilgilendirmeler  yapılacak. Lise öğretmenleri ise akademik başarıyı artıracak konulara mesleki  gelişim faaliyetlerinde yer verecekler.    Meslek liselerindeki öğretmenlere "Mesleğim Hayatım" portalının  tanıtımı yapılacak ayrıca ulusal ve uluslararası proje fon kaynaklarının  kullanımı, mesleki eğitimde iş birliği protokolü hazırlama, uygulama ve yürütme  esas ve usullerine ilişkin eğitimler düzenlenecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 13:23
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