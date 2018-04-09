Mazbatayı alınca son seçimlere geçilecek

ALANYA Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) 4 Nisan Çarşamba günü yapılan seçimlerinde ikinci kez başkan seçilen Mehmet Şahin, 24 komiteden 19'unun oyunu alarak rakibi Mustafa Tuna'ya bir kez daha fark atmıştı. Mehmet Şahin 51 meclis üyesi alırken, Mustafa Tuna ise 17 meclis üyesi alabilmişti. 12 bin üyesi olan ALTSO'da bu seçimde toplam 4737 üye oy kullandı. Mehmet Şahin'e 2509, Mustafa Tuna'ya ise 2225 oy çıkarken, 3 oy da geçersiz sayıldı. 2013'te yapılan seçimlerde 4785 üye sandık başına gitmiş, 2499 üye Mehmet Şahin'e, 2286 üye de Mustafa Tuna'ya destek vermişti. Mehmet Şahin 2013'e nazaran oyunu 10 kişi arttırırken, Mustafa Tuna'nın ise aradan geçen 4 yıllık süreçte destekçi sayısını 61 kişi azalttığı görüldü.

TUNA VE EKİBİ SEÇİME İTİRAZ ETTİ

Geçen Çarşamba günü yapılan ALTSO seçimlerinin ardından gözler İlçe Seçim Kurulu'na (İSK) çevrildi. Mavi listeyle yarışan Mustafa Tuna ekibinin bazı komitelerdeki oy kullanma işlemleri nedeniyle İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ettikleri, bu nedenle titiz bir inceleme süreci başlatıldığı öğrenildi. Öte yandan Mehmet Şahin, itirazların ardından mazbatayı alınca ikinci seçimlere geçecek. 2013'te olduğu gibi ALTSO'nun 4. katındaki konferans salonunda yapılacak seçimlerde yeni dönem yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri seçilecek. 2013'ün Haziran ayında yapılan seçimlerin ardından yeni yönetim ve disiplin kurulu üyeleri ile TOBB delegelerinin seçimi yapılmış, 66 kişilik meclisten Şahin 40, Tuna ise 26 oy almıştı. 2013'te Şahin'in yönetim kurulu listesi; Ali Kamburoğlu, Ahmet Paşaoğlu, Banu Okan Kavukçu, Mehmet Bacaksızoğlu, Serdar Uygun, Yüksel Kaya, Kemal Zamanoğlu, Hilmi Bilal Sözen, Kamil Köseoğlu ve Ünal Çintaş'tan oluşurken, meclis başkanlığına da doktor Metin Atalay seçilmişti.

KERİM TAÇ: BEN AMACIMA ULAŞTIM

Şahin'in geçen dönem yönetim kurulunda en güvendiği isimlerden biri olan Serdar Uygun ise inşaat komitesinden seçilemeyince meclise de giremedi. ALTSO'nun eski başkanlarından Kerim Taç'ın oğlu Şevki Taç turizm komitesini, damadı Tunahan Toksöz de inşaat komitesini kazandı. Kerim Taç'ın, yakın çevresine, "Ben amacıma ulaştım. Oğlum ve damadım kendi komitelerini kazandılar, başarılı olduklarını ispatladılar" dediği öğrenildi. Öte yandan ALİDAŞ konusunda kendisini en çok zorlayan isimlerden biri olan Serdar Uygun'un inşaat komitesini kaybetmesi için Kerim Taç ve ekibinin yoğun kulis faaliyetleri sürdürdükleri iddia edildi. İlçe Seçim Kurulu'na yapılan itirazlar incelendikten sonra Mehmet Şahin'e mazbatası verilecek, yönetim ve disiplin kurulu ile TOBB delegelerinin seçiminin ardından Şahin ikinci dönemine resmen başlayacak.