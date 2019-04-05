Mazbatasını aldı! Yücel ikinci dönemine resmen başladı

BAŞKAN Yücel’e eşi Yıldız Yücel, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da eşlik etti. Öte yandan yeni dönemde Cumhur İttifakı’nın üyesi olarak Alanya Belediye Meclisi’nde görev alacak Kerim Aydoğan, Mehmet Ali Kiriş, Ali Şahin, Alper Birer, Melike Nazifoğlu, Pauline Müftüoğlu, Tunahan Kasapoğlu, Muammer Özbudak, Mehmet Ali Tekin, Bilal Azak, Kerim Ertekin, Meliha Aras Erdoğan, Mustafa Sünbül, Ahmet Dayanç, Nuri Tokuş, Arif Tok, Emine Hacıgökmen Çalış, Kayhan Balta, Ali Rıza Kayacı, Mehmet Babaoğlu, Mehmet Şenli, Adem Er, Mustafa Tuna, Fevzi Aladdinoğlu ve Mustafa Toksöz de mazbatalarını aldılar. Alanya İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Tevfik Caner ve Alanya İlçe Seçim Kurulu Müdürü Cemal Yüzer tarafından mazbatası takdim edilen Başkan Yücel, “Bu benim 4. mazbatam. Daha önce 2004 ve 2009’da Kestel, 2014’te de Alanya için almıştım. Yeni dönemde Alanya halkına söz verdiğimiz tüm projeleri ve daha fazlasını yapmak için çalışacağız” dedi. Tören sonrası partililer Başkan Yücel ve meclis üyelerine tatlı ikramı yaptı.

Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2019, 16:24