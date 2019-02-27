"Mavi Ev" konuşmalarında genel cerrahi konuşuldu

TOPLANTININ açılış konuşmasını Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen programın amacına değinen Tufan, "Hepimiz bu gökyüzünün altında aynı havayı soluyoruz. Hepimizin gökyüzü aynı ama her birimizin ufku çok farklı. Hayat bütün insanlardan bu dünyada ayakta durabilmeyi talep ediyor. Sadece aktif, etkin ve sürekli meşgul olmayı bizlerden beklemiyor. Ama hayatı için aktif kalabilmek, hareket halindeki insanların çoğalmasını istiyor. Hayatı yakalamak, onun tarafından yakalanmak, ardındaki manaları kavramak, imkanların farkında olabilmek bekli de günümüz insanının en büyük ihtiyacıdır. Antalya’nın koşullarına kendisi ve çevresi arasında uyumlu bir hayat sürdürmek isteyen, vatandaşa yardımcı olabilen bir programımız var. Birbirimizi gönülden bağlayan bir programımız var. Hepimizin tazelendiği, yeni bilgilerle geleceğe daha umutlu, daha kaygısız ve daha donanımlı bakabileceğimiz programımız tazelenme üniversitesidir. Hayat bizden çok şey bekliyor ve bize yapabilmemiz için de çok farklı imkanları şüphesiz sunuyor. Yaşam içerisinde insanoğlunun en büyük uğraşı, bilgi dağarcığını biraz daha genişletmek ve en sarsılmaz silahı olan bilgiyi kendisi ve çevresi için kullanmaktır" diye konuştu.

"Yüzde 15'ine ulaşması bekleniyor"

Prof. İsmail Tufan’dan sonra konuşan Özel OFM Antalya Hastanesi Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusta hızlı artış olduğunu söyledi. Aykent, yaşlandıkça çeşitli cerrahi müdahale gerektiren geriatrik hasta sayısında çarpıcı bir artış gözlendiğine dikkat çekti. Genel cerrahların iş yoğunluğunun yüzde 60'ını ve tüm acil ameliyatların yüzde 50’sini 65 yaş üstü hastaların oluşturduğuna vurgu yapan Aykent şöyle konuştu:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfus hızla artış göstermektedir. 65 yaş üstü insan sayısı 2010-2050 yılları arasında iki katına çıkacak. 2030 yılına kadar 65 yaş üstü insanlar nüfusun yüzde 15'ine ulaşması bekleniyor. Nüfusumuz yaşlandıkça çeşitli cerrahi müdahale gerektiren geriatrik hasta sayısında çarpıcı bir artış beklenmektedir. Genel cerrahların iş yoğunluğunun yüzde 60'ını ve tüm acil ameliyatların yüzde 50’sini 65 yaş üstü hastalar oluşturmaktadır. Fizyolojik yaş, ameliyat düşünülen cerrahi hasta için kronolojik yaştan daha önemlidir. Yaşlanma ile birlikte gelişen fizyolojik rezervdeki değişiklikler ve yandaş hastalıklar cerrahi tedavinin düzenlenmesinde, ameliyat ve sonrası dönemdeki başarı için önemlidir. Kırılganlık skoru fizyolojik yaşı gösteren önemli bir göstergedir. Yaşlı hastalarda hastalık belirtileri değişiklikler gösterebilir. Bu etkiye bağışıklık sistem fonksiyonlarda azalma, medikal sorunlar ve demans, enfeksiyon ve dehidratasyonun tetiklediği mental durumdaki değişiklikler neden olmaktadır. Doğru tanı koymada zorluğa ve cerrahiyi hastalığın daha ileri dönemlerinde yapılmasına neden olmaktadır. Akut apandisit ve Akut kolesistit yaşlı hastalarda geç ve yanlış tanı konulması nedeniyle tedavinin geciktiği en yaygın cerrahi sorunlardır."



"Lenf ve kan yollarıyla karaciğer ve uzak organlara yayılır"

Genel Cerrahi, Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cem Aykent, tazelenme üniversitesinin 65 yaş üstü öğrencilerine, geriatrik cerrahi, akut apandist, laparoskopik cerrahi, safra kesesi iltihabı, mide kanseri, kasık fıtığı, kalın bağırsak hastalıkları ve meme kanseri hakkında bilgiler verdi. 60 yaş ve üstü hastalarda görülmesi muhtemel hastalıklara karşı uyarılarda bulunan Op. Dr. Cem Aykent, meme kanseri konusunda da şu bilgileri verdi:

"40-59 yaşlarında 24 kadından birinde 60-79 yaşlarında 14 kadından birinde yeni meme kanseri gelişmektedir. Tüm meme kanserlerinin yüzde 50'si 65 yaşından sonra görülür. Yaşlı kadınlarda ölüm oranı yüzde 1'in altındadır. Yandaş hastalığı olanlarda klinik gidiş kötü etkilenmektedir. Meme kanseri risk faktörleri 75 yaş üstü kadınlar ile gençler arasında aynıdır. (Doğum yapmamış olmak, ailede meme kanseri olması, geç menopoz ve obezitedir).Yaşlı kadınlarda daha ileri evrelerde tespit edilmesine rağmen daha yavaş ilerleyen tümörlerdir. Meme kanserli yaşlı hastalar için standart tedavi genç hastalarla aynı olmalıdır. Meme tarama programı yaşam beklentisi ve yandaş hastalıklara göre ayarlanmalıdır. Kalın bağırsağın iç yüzeyini örten hücrelerden gelişir. 60 yaşından sonra daha sık görülür. Lenf ve kan yollarıyla karaciğer ve uzak organlara yayılır."

Op. Dr. Cem Aykent’in toplam 1 saatlik sunumunu, konuşmayı dinlemeye gelenler pür dikkat dinledi. Aykent’in ameliyat videolarını izleyen vatandaşlar, "Yaşlılıkta genel cerrahi sunumu bizim için çok faydalı bir sunum oldu. Hepimiz belli bir yaşın üzerine gelince, bir takım rahatsızlıklarla karşılaşıyoruz. Bu rahatsızlıkları bazen önemsiyor, bazen de önemsemiyoruz. Genel cerrahi kapsamına giren hastalıklar, tazelenme üniversitesine giden öğrencilerin çok sık karşılaştığı hastalıklar oldu. İlk de bu sunumda canlı ameliyat videoları izledik. Bizim için etkileyici ve güzel bir sunumdu" ifadelerini kullandı.

Program sonunda Gerontoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan, Aykent’e çiçek takdim etti.