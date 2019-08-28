Mavi beyaz çocuk parkı törenle açıldı

Alper Kutay

KESTEL Mahallesi’nde yapımı tamamlanan ‘deniz’ temalı Mavi Beyaz Çocuk Parkı önceki gün hizmete açıldı. Alanya Belediyesi tarafından Kestel Mahallesi’ne kazandırılan ‘deniz’ temalı Mavi Beyaz Çocuk Parkı açılışına, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Belediye Meclisi üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 2 bin 642 metrekare alan üzerine inşa edilen, içerisinde yarı açık oturma alanlı kafeterya, pergolalı dinlenme alanları, farklı yaş gruplarına hitap eden oyun grupları, dış mekan spor aletleri ve masa tenisi bulunan çocuk parkında çocuklar için her şey düşünüldü. Deniz temalı parkın tüm objeleri mavi ve beyaz renkli tasarlanarak uygulandı. Park, içerisinde bulunan yeni nesil oyun grupları ile çocuklar tarafından daha ilk günden yoğun ilgi görürken, kafeteryası ile de hem çocuklarını parka getiren ailelere, hem de tüm diğer yerli ve yabancı misafirlere deniz manzaralı bir ortamda keyifle oturup dinlenme fırsatı sağlıyor.

'SOKAKTA ÇOCUK SESİ ARTMALI’

Alanya Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışını en iyi şekilde şehre yansıtmak için uğraş verdiklerini, bu sebeple çocuk parkı bulunmayan mahalle bırakmamak adına durmadan çalıştıklarını ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Sokaklardan çocuk sesinin eksik olmadığı, çocukların sosyal hayata daha aktif katıldığı bir ortam oluşturmak gayesiyle çalışıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Biz de bu anlayışla çocuklarımız için sağlıklı, güvenli ve hoş vakit geçirebilecekleri ortamlar sunmak en büyük arzumuzdur” dedi.

‘EN GÜZEL BALKON'A ÖDÜL VERİLDİ

Öte yandan parkın açılışında Alanya Belediyesi’nin geleneksel olarak sürdürdüğü, küçük dokunuşlar yaparak doğanın ve çevrenin ne kadar güzelleşebileceğini gösterebilmek adına düzenlediği ‘En Güzel Balkon Bahçe Yarışması’na katılan ve dereceye giren isimlere de ödülleri verildi. “En Güzel Balkon” kategorisinde Çiğdem Demirbaş birinci, Yılmaz Cengiz ikinci, Nesbe Ekşi üçüncü oldu. “En Güzel Balkon Mansiyon Ödülü” ise Ahmet Tanrıöğer’in oldu. “En Güzel Bahçe” kategorisinde ise Ümmühani Kumru birinci, Perihan Gözde ikinci, Sımın Shefiee ise üçüncü olarak ödüle layık görüldü. “En Güzel Bahçe Mansiyon Ödülü” ise Hamit Özçelik’in oldu. “En Güzel Okul Bahçesi” kategorisinde birinci Mahmutlar 50. Yıl Ahmet Keşoğlu İlkokulu olurken, ikinci Türkler İMKB Sosyal Bilimler Lisesi, üçüncü ise Cikcilli Mehmet-Emine Öncü İlkokulu olmayı başardı. Ödül töreninin ardından Mavi Beyaz Çocuk Parkı’nın açılışı yapıldı. Başkan Yücel ve diğer misafirler, parkın açılış kurdelesini hep birlikte kesti.