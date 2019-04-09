Mavi Balina yine can aldı!

OKULDAN kaçarak internet kafeye giden 11 yaşındaki ortaokul öğrencisi Enes K.’nın cansız bedeni bir inşaatta bulundu. İlk belirlemelerde intihar ettiği söylenen gencin, Mavi Balina oynadığı söyleniyor. Tüm oklar bu tehlikeli oyunu gösterse de intiharın sebebi henüz kesin olarak belirlenmiş değil. Ancak, kendini astığı söylenen Enes, için başka bir ihtimal yok gibi duruyor. Küçük Enes’in son bir aydır sık sık internet kafeye giderek online oyunlar oynadığı söylendi. Sürekli olarak aynı bilgisayarda oyun oynayan Enes’in ardından internet kafedeki bilgisayarların hard diskine de incelenmek üzere el konuldu. Enes’in daha önce de benzer bir girişimde bulunduğu ortaya çıktı.