MATSO yönetiminden Antalya çıkarması

MANAVGAT Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) yönetimi, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Antalya Bölge Adliye Mahkemesi Daire Başkanı Hayati Karaaslan, Antalya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Oğuzhan Yaşar ve Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan'ı makamlarında ziyaret ederek hayırlı olması dileğinde bulundular.

MATSO Meclis Başkanı Ömer Kasapoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyaretlerde Manavgat’ın ekonomik yapısı ve Oda çalışmaları hakkında bilgiler veren MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, Oda olarak Manavgat ekonomisinin daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.

Manavgat’ın ekonomik yapısıyla bölgenin en önemli kentlerinde birisi olduklarını belirten Boztaş, Manavgat’ın gelişmesinde kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Boztaş, kentler ve toplumların gelişmesinde Emniyet ve adalet kurumlarının önemine işaret etti.