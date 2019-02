MATSO'dan Letonya’da çıkarması

LETONYA'NIN başkenti Riga’da MATSO heyeti ilk olarak Manavgat /Letonya ticaret hacmini geliştirmek amacıyla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Valka Belediye Başkanı Vents Armands Krauklis sunum yaptığı toplantıda Türkiye Litvanya Ticari Ateşesi Muhammet Karakaya, Türk Leton İş İnsanları Derneği Başkan Fuat Aydemir, Letonya Otelciler ve Restorancılar Birliği Başkan Vekili Jnis Pinnis, Letonya Fahri konsolosu Nurkan Şaşmaz ve Türk Hava Yolları (THY) Letonya Riga Müdürü Harun Köse birer konuşma yaptılar. Görüşmelerde yatırım ve ticari fırsatlar ele alındı. MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş konuşmaların ardından konuşmacılara Manavgat’ın yöresel ürünlerini takdim etti.

MATSO heyeti daha sonra Letonya Yatırım ve Kalkınma Ajansı (LİAA)’da düzenlenen Manavgat - Letonya İş Forumuna katıldı. Manavgat /Letonya ticaret hacmimizi geliştirmek amacıyla düzenlenen forumda bir konuşma yapan MATSO Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat ile ilgili bilgiler vererek Letonlara Manavgat’ı turist olarak ziyaret edebileceklerini ve Manavgat’a yatırım yapmaları çağrısında bulundu. Forumda Letonya Fahri konsolosu Nurkan Şaşmaz, Türkiye Litvanya Ticari Ateşesi Muhammet Karakaya, Letonya yatırım ve Kalkınma Ajansı (LİAA) Yatırım Projeleri Departmanı Bölümü Sorumlusu Rolando Huapaija Delgado, Riga Ticaret Derneği Başkan Yardımcısı Edite Alksne, LİAA Turizm Departmanı Kıdemli Uzmanı Martins Engelis, Türk Hava Yolları Pazarlama ve satış Temsilcisi Vesma Lansmane yaptıkları konuşmlarda karşılıklı yatırım ve ticari fırsatları ele aldılar



Letonya Ticaret ve Sanayi Odaları (LCCI) ziyaret edildi

MATSO heyeti olarak Letonya Ticaret ve Sanayi Odaları (LCCI) Başkanı Sayın Martins Perts’i ziyaret etti. LCCI İhracat Bölüm Başkanı Sayın Gunars Zelcs’in bir sunum yaptığı toplantıda Manavgat /Letonya ticaret hacmimizi geliştirmek amacıyla işbirliği ve karşılıklı ihracat konularını ele alındı. Toplantıda Manavgat-Letonya ticaret hacmini geliştirmek amacıyla bir heyetin Manavgat’a gelerek toplantı ve ziyarette bulunması kararlaştırıldı. Toplantı sonunda Perts ve Zelcs Başkan Boztaş tarafından Manavgat’ın yöresel ürünleri takdim edildi.

MATSO heyeti iş forumu ve ikili iş görüşmelerinin ardından Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul’u ziyaret etti. Turizm ve ihracat konularının ele alındığı ziyarette Büyükelçi Gülsun Erkul her türlü konuda destek olacağını belirterek heyetle yakından ilgilendi. Başkan Boztaş, Erkul’a teşekkür ederek özel hazırlanmış hat yazısı ve Manavgat’ın yöresel ürünlerini takdim etti.



Letonya ziyareti ihracat ve turizm açısından olumlu yansımalar sağlayacak

Letonya’da gerçekleşen ikili iş görüşmeleri ve ziyaretleri değerlendiren MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, 4 günlük Letonya ziyaretinin ihracat ve turizm açısında olumlu geçtiğini belirterek önümüzdeki dönemde Letonya’dan bir heyetin de Manavgat’a geleceğini söyledi. Letonya’da samimi ve sıcak bir şekilde karşılandıklarına değinen Boztaş, “üyelerimiz ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdiler. Özellikle turizm başta olmak üzere, yaş sebze ve meyve tekstil, ihracat ve inşaat sektörü için adımlar atmak için gelişmeler sağladık” dedi.

Güneşi, kumsalı, denizi ile Türkiye'nin ve dünya turizminin vazgeçilmezi olan Manavgat- Side destinasyonun her yıl yerli-yabancı olmak üzere 4 milyona yakın turisti ağırladığını hatırlatan Başkan Boztaş, Letonya'dan 2017 yılında 9 bin 261 ve 2018 yılında 14 bin 453 Manavgat'a tatil Manavgat-Side destinasyonunu tercih ettiğini söyledi. Letonya’dan bir heyeti Manavgat’a gelmesi ile ilişkilerin daha da pekişeceğini ifade eden Boztaş, Leton turist sayısının daha da artacağını kaydetti.



İki ülke arasındaki ihracat

2018 yılında 15 milyon 580 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Manavgat’ın yaklaşık 40 ülkeye ihracat yaptığına değinen Boztaş, Manavgat’ın başta yaş sebze ve meyve, toprak ve seramik ürünleri, gemi ve yat ürünleri, deri ve deri mamulleri, elektrik ve elektronik makineleri, kimya ürünleri, madencilik ürünlerini ihracat ettiğini söyledi. Türkiye, Letonya arasındaki ihracat rakamlarına da değinen Başkan Boztaş, 2017 yılında 127 ve 2018 yılında 125 milyon dolarlı ihracat yapıldığını kaydeden Boztaş, “Letonya'dan 2017 yılında 141 ve 2018 yılında 165 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin Letonya’ya ihraç ettiği temel ürün grupları otomotiv yedek parça, sentetik ipliklerden dokunmuş mensucat, altın mücevherat, hazır giyim, mineral yağlar, makine halıları, merkezi ısıtma kazanları, radyatörler, ambalaj malzemeleri ve kablolardır. Ülkemizin Letonya’dan ithal ettiği temel ürün grupları ise, hurda demir/çelik külçeler, petrolden elde edilen yağlar, canlı büyükbaş hayvanlar, kontrplaklar ve kaplamalı levhalardır”dedi.

2017 yılında sadece Manavgat'tan 21 bin 52 dolarlık domates ihracatı olduğunu kaydeden Boztaş, beklentimiz karşılıklı olarak ihracatımızın da gelişmesi yönündedir Letonları Manavgat’a turizm için, yatırım için, Ülkelerimizin ve İlçemizle olan ilişkilerimizin büyümesi, ilerlemesi ve güçlenmesi için Ülkemize ve Manavgat'ımıza davet ettik. Güzellikleri, insani ilişkileri, ekonomik ilişkileri turizmde, ticarette, ihracatta birlikte ayağa kaldıralım. Karşılıklı ziyaret ve görüşmelerimizin ardından bu rakamlar daha artacaktır” diye konuştu.

Türkiye'nin Letonya Büyükelçisi Gülsun Erkul’un MATSO heyetini en güzel şekilde ağırladığını kaydeden Boztaş, “Sayın büyükelçimiz heyetimizle yakından ilgilendi. Turizm ve ihracat başta olmak üzere her türlü konuda destek olacağını kaydetti. Kendisine bu yakın ilgilerinden dolayı Manavgat iş dünyası adına teşekkür ediyorum. Letonya iş gezimiz ve ziyaretlerimiz boyunda bize her konuda yardımcı olan Letonya Fahri konsolosu Nurkan Şaşmaz, toplantı ve ziyaretlerimizde bizi yalnız bırakmayan ve destek olan Türkiye Litvanya Ticari Ateşesi Muhammet Karakaya çok teşekkür ediyorum” dedi.Heyette MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Boztaş, yönetim kurulu üyeleri, Oda üyeleri ile Letonya Fahri Konsolosu Nurkan Şaşmaz yer aldı.