MATSO, Almanya'da Manavgat'ı tanıttı

DÜNYA'NIN en büyük turizm fuarı ve turizm sektörünün buluşma noktası olarak bilinen ITB, Almanya'nın başkenti Berlin'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. ITB Turizm Borsası Fuarı'nda Manavgat- Side turizm destinasyonu MATSO tarafından hazırlanan stantla tanıtıldı. 6-10 Mart tarihleri arasında gerçekleşen Berlin'deki fuara 180'e aşkın ülkeden 1000 satın almacı, 10 bin katılımcı ilgi gösterdi. Türkiye de 2 bin 200 metrekarelik bir alanda, Kültür ve Turizm Bakanlığı, TÜRSAB, kentler, turizm acenteleri, otel ve THY'nin standı ile yer aldı.

MATSO STANDI İLGİ GÖRDÜ

Manavgat-Side turizm destinasyonun tanıtıldığı fuarda MATSO tarafından hazırlanan Manavgat standı ziyaretçi akınına uğradı. Manavgat- Side standını, MATSO standını Antalya Valisi Münir Karaloğlu başta olmak üzere ATSO Başkanı Davut Çetin, Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, AKTOB Başkanı Erkan Yağcı ile turizm profesyonelleri, Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın değişik ülkelerinden tur operatörleri ziyaret etti.

MATSO yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Güneş, dünyanın ve Avrupa'nın en büyük fuarlarından birisi olan ITB'de Manavgat- Side destinasyonun tanıtımını en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba gösterdiklerini belirterek, fuarın bölge tanıtımına katkı sağladığını söyledi. Otelciler ve acentelerin yetkililerinin en üst seviyede buluştuğu fuarda izlenimlerin iyi olduğunun altını çizen Güneş, "Avrupa'nın en büyük ve son fuarı olan ITB Berlin'de MATSO tarafından açılan Manavgat- Side destinasyonu standımız ilgi gördü" dedi.

ERKEN REZERVASYONLAR YÜZDE 50'Yİ GEÇTİ

2019 yılında Almanya'dan erken rezervasyonların yüzde 50'yi geçtiğine dikkati çeken Güneş, "Yılbaşından bu yana Almanya'dan gelen erken rezervasyonlarda yüzde 50'den fazla artış var. Standımızda Almanya'nın en büyük tur operatörlerini ve ziyaretçilerimiz ağırlayarak Manavgat- Side bölgesinin tanıtımını gerçekleştirdik. Yapılan görüşme ve tanıtımlarda tatil bölgelerimizde rüya gibi bir tatil yapılabileceğini, hizmet kalitesinin mükemmel olduğunu vurguladık. Misafirperver Türk halkının Avrupalı misafirlerini en iyi şekilde ağırlamaya hazır ve buna engel teşkil edecek bir şeyin söz konusu olmadığını belirterek yaptırmış olduğumuz bölgeyi anlatan argümanları turizm operatörleri ve tüketicilere dağıttık. Aynı zamanda bölgedeki turizmcilerimiz standımızda acentelerle yeni sezonun kontratlarını yaptı. Kurum olarak ilçemizin yurt içi ve yurt dışında en iyi şekilde tanıtmak için çaba gösteriyoruz göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.