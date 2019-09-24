Matbaacılar İstanbul yolcusu

ALANYA Matbaacılar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası 9. Komite Başkanı Musa Yaman, yaptığı açıklamada promosyon ve tanıtım ürünleri alanında her segmentten üretici ve tedarikçileri bir araya getiren, Türkiye'nin bu sektördeki tek fuarı olan Kurumsal Pazarlama Reklam Ürünleri ve Malzemeleri Fuarı'na her yıl olduğu gibi bu yıl da katılacaklarını belirtti. "Promosyon Show İstanbul, geniş potansiyeli ve katılımcı portföyü olarak promosyon sektöründe Türkiye'nin en renkli fuarı. Matbaa ve reklam sektöründe faaliyet gösteren arkadaşlarımızla İstanbul'a giderek promosyon sektöründeki yenilikleri gözlemleme imkanı bulacağız" diyen Matbaacılar Derneği Başkanı Musa Yaman sözlerine şöyle devam etti: "Fuar süresince sektörün yenilikleri ve gerekleriyle ilgili bir takım panel ve konferanslara da katılma imkanımız olacak. Müşterilerimize sektörümüzün en yeni ürünlerini, en iyi şekilde nasıl sunabiliriz, bunları gözlemleme imkanımız olacak. Bu fuarda yer almak isteyen derneğimiz üyeleri için otobüs kaldıracağız. 27 Eylül akşamı saat 18.00'de hareket edecek otobüsümüzde bizimle birlikte gelmek isteyen arkadaşlarımız katılımlarını en geç 25 Eylül saat 14.00'e kadar bildirmeleri gerekmektedir."