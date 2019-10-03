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Maskeli dehşet! Sokakta yürürken saldırıya uğradı

Beşiktaş'ta, bir kişi, sokakta yürüdüğü sırada, yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi

GÜNCEL 02.10.2019, 22:29
Maskeli dehşet! Sokakta yürürken saldırıya uğradı
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OLAY, Muradiye Mahallesi Göknar Sokak'ta saat 20.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi sokakta yürüdüğü sırada, arkasından gelen yüzü maskeli bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla, Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olay yerini emniyet şeridine alarak incelemelerde bulunan polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

#Maskeli dehşet
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