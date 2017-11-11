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"Marslı Mühendis Kızlar Projesi"

“Marslı Mühendis Kızlar Projesi" kapsamında eğitim gören 15 Samsunlu üstün zekalı kız öğrenci, 22. yüzyılın teknolojilerini ve bakış açılarına sahip olmanın yollarını arıyor

"Marslı Mühendis Kızlar Projesi"

“Marslı Mühendis Kızlar Projesi" kapsamında eğitim gören 15 Samsunlu üstün zekalı kız öğrenci, 22. yüzyılın teknolojilerini ve bakış açılarına sahip olmanın yollarını arıyor

11 Kasım 2017 Cumartesi 22:53
"Marslı Mühendis Kızlar Projesi"
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MARSLI Mühendis Kızlar Projesi, lider karakterli, gelecek konusunda yetkinlik bazlı düşünebilen, mühendislik, analitik düşünce sistemine şimdiden sahip, kendisinden sonraki arkadaşlarına yol gösterebilecek, düşük egolu ancak yüksek duygusal zekaya sahip ve ülkesinin farklılığının, zenginliğinin, gücünün farkında olan, 14-17 yaş aralığında kız çocuklarının, ülkelerinin teknik tarihlerinden ilham alarak geleceğinin tasarlanması konusunda hayal güçlerini uyandıracak bir çalışma olarak görülüyor. Proje kapsamında 67 yıldır uçurulmayan 2 milli uçağın da uçurulması hedefleniyor.
“İlk ve tek Türk uçakları tekrar uçurulacak”
Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Proje Koordinatörü Av. Burhan Uyan, “Türkiye’de kapsam ve içerik itibariyle ilk defa bu kadar ayrıntılı ve geleceğe dönük eğitim projesi gerçekleştiriyoruz. Amacımız 14-17 yaş arasında devlet okullarında okuyan lider yeteneğine sahip genç kızlarımıza 22. yüzyılın teknolojilerini ve bakış açılarını kazandırmak. Bunları yaparken de Cumhuriyet döneminde üretilmiş 2 milli uçağımızın yeniden uçurulmasını da sağlayacağız. Amacımız çocuklarımızın geleceğimizden, ülkelerinin geçmişteki sıkıntıları içerisinde teknolojik başarılar göstermiş insanların hatıralarını da onurlandıracak şekilde ilham alıp, Türk milletinin 22. yüzyılda da var olmalarını sağlayacakları bir bakış açısı ve teknolojik alt yapıya sahip olmalarını sağlamak" dedi.
"Proje ile sanal sanat eserleri yapılacak"
Proje kapsamında birçok üst düzey teknolojik eserin de hayata geçeceğinin altını çizen Burhan Uyan, "Proje kapsamında 3 gün İzmir’de uzay kampı çalışması gerçekleştirdik. Orada mikro yerçekimi ortamında gerçek uzay koşullarının simule edildiği, uzay şartlarının tam olarak deneyimlendiği eğitimleri gerçekleştirdik.
Samsun’daki çalışmalar da 1 ay sürecek. Projede çok yüksek teknolojide imkanlar temin etme fırsatı bulduk. Şu anda 360 derece görüntüleme sistemleri, sanal gerçeklik sistemleri ve arttırılmış sanal gerçeklik sistemleri üzerinde deneyim sahibi oluyorlar. Ayrıca 360 derece hacim içerisinde bir sanat eseri oluşturma konusunda bu teknoloji kullanılarak çalışma yapacaklar. Kendi tasarladıkları roketleri 3 boyutlu baskı makinelerinde basıp üretecekler. Bu çalışmalar içerisinde artık çocukların eline kadar düşüş olan 3 boyutlu görüntüleme teknolojilerini kendi cep telefonları üzerine kendi uygulamaları yükleyip, eserlerini seyretme fırsatı bulacaklar. Bu teknolojiler şu anda Samsun’da ilk defa kullanılıyor" diye konuştu.
Proje kapsamında 14-17 yaş arasındaki yüksek zekalı 15 kıza yüksek teknolojide eğitimler veriliyor.

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Marslı Mühendis Kızlar ProjesiProje
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