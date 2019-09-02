Marie'nin Antalya hayranlığı 

BELEK Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen 'Regnum Live in Concert' serisi kapsamında sahne alan dünyaca ünlü yıldız Anne Marie, Antalya tatilinde özel helikopterle geçmişten günümüze ayakta kalmış ve ihtişamıyla asırlara meydan okuyan antik kent Aspendos’a giden Marie, gördüğü manzara karşısında büyülendi. Regnum Carya Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk’ün eşlik ettiği özel gezide Marie’ye Aspendos’un tarihi ve önemi tüm detaylarıyla anlatıldı.

'TARİHİ DE KUMSALLARI KADAR MUHTEŞEM'

Aspendos'u çok merak ettiğini söyleyen genç yıldız, Aspendos’un yıllara meydan okuyan tarihi tiyatrosuna ve su kemerlerine hayran kaldı. Gezi sonrası kendisine özel tahsis edilen helikopterle Antalya turu atan Marie "Antalya çok güzel bir şehir, Aspendos’u gördükten sonra da anladım ki tarihi zenginlikleri de denizi ve kumsalları kadar muhteşem” dedi.