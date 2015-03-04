Mareşal Fevzi Çakmak gitti, isyancı adı geldi

04 Mart 2015 Çarşamba 08:21
AĞRI Belediye Meclisi, Mareşal Fevzi Çakmak'ın adını taşıyan mahalleye 1926-1930 yılları arasında kentte Kürt isyanı çıkarıp yönetenlerden İhsan Nuri Paşa'nın adını verdi.
Belediyenin aylık meclis toplantısında mahalle ve cadde adlarının değişikliği görüşüldü. Daha önce mahallelerde yapılan referandum sonucu çıkan isimleri değerlendiren belediye meclisi, Ağrı merkez Fevzi Çakmak mahallesinin adını İhsan Nuri Paşa mahallesi, Alparslan mahallesinin adını ise Selahattin Eyyubi mahallesi olarak değiştirdi. Ağrı'nın en yoğun caddelerinden olan Erzurum Caddesi'ne oybirliği ile toprağa verilen ünlü yazar Yaşar Kemal'in adını verdi. DBP'li Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın Yaşar Kemal'in İstanbul'daki cenaze törenine katılması nedeniyle hazır bulunmadığı toplantıyı, Eş Başkan Mukaddes Kubilay yönetti. DBP’nin 18, Ak Parti’nin 13 üyesinin olduğu belediye meclisinin kararı resmi internet sitesinde ‘Belediyemizden tarihi karar’ başlığı ile verildi. İsim değişikliği kararı onaylanması için valiliğe gönderildi.
2 TÜRK BAYRAĞI İNDİRİLDİ
Genelkurmay Başkanlığı ise Hatay Dörtyol ve Antalya Muratpaşa ilçelerinde Türk bayraklarının direğinden indirildiğini bildirdi. 28 Şubat ve 1 Mart günü yaşanan iki olaya ilişkin şu bilgi verildi: “Kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından, Hatay Dörtyol ilçesinde bulunan Aile Sağlığı Merkezi’nin önündeki Türk bayrağı, bayrak direğinden indirilerek alınmıştır. 4 kişilik bir grup tarafından da Antalya Muratpaşa ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu’nun bahçesindeki Türk bayrağı, bayrak direğinden indirilmiştir.”
Kaynak: Asef ULAŞ / DHA - ANKARA
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Son Güncelleme: 04.03.2015 07:25