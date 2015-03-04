Mareşal Fevzi Çakmak gitti, isyancı adı geldi

AĞRI

Belediye Meclisi, Mareşal Fevzi Çakmak'ın adını taşıyan mahalleye 1926-1930 yılları arasında kentte Kürt isyanı çıkarıp yönetenlerden İhsan Nuri Paşa'nın adını verdi.

Belediyenin aylık meclis toplantısında mahalle ve cadde adlarının değişikliği görüşüldü. Daha önce mahallelerde yapılan referandum sonucu çıkan isimleri değerlendiren belediye meclisi, Ağrı merkez Fevzi Çakmak mahallesinin adını İhsan Nuri Paşa mahallesi, Alparslan mahallesinin adını ise Selahattin Eyyubi mahallesi olarak değiştirdi. Ağrı'nın en yoğun caddelerinden olan Erzurum Caddesi'ne oybirliği ile toprağa verilen ünlü yazar Yaşar Kemal'in adını verdi. DBP'li Belediye Başkanı Sırrı Sakık'ın Yaşar Kemal'in İstanbul'daki cenaze törenine katılması nedeniyle hazır bulunmadığı toplantıyı, Eş Başkan Mukaddes Kubilay yönetti. DBP’nin 18, Ak Parti’nin 13 üyesinin olduğu belediye meclisinin kararı resmi internet sitesinde ‘Belediyemizden tarihi karar’ başlığı ile verildi. İsim değişikliği kararı onaylanması için valiliğe gönderildi.