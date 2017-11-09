Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 23°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111031
ALTIN
158.807
DOLAR
3.8429
STERLİN
5.0334
EURO
4.4613
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Çarpık dişlere görünmez çözüm
Apple ve Samsung'a Türkiye'de yeni rakip! Satış rekoru kırıyor
Apple ve Samsung'a yeni rakip!...
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri yemeyin!
Cinsel ilişki öncesi bu besinleri...
banner468

'Maratona 100 bin kişi bekliyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'Çocuklarımızın Geleceği İçin Koşuyoruz' temasıyla Vodafone İstanbul Maratonu gerçekleştirilecek

'Maratona 100 bin kişi bekliyoruz'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'Çocuklarımızın Geleceği İçin Koşuyoruz' temasıyla Vodafone İstanbul Maratonu gerçekleştirilecek

09 Kasım 2017 Perşembe 14:56
'Maratona 100 bin kişi bekliyoruz'
banner404

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE'NİN uluslararası alanda en önemli koşu etkinliği ve dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü 39. kez düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'Çocuklarımızın Geleceği İçin Koşuyoruz' temasıyla gerçekleştirilecek Vodafone 39.  İstanbul Maratonu, dünyanın dört bir yanından 30 bine yakın sporcuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşturacak. Maratona 3 gün kala Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayan Maraton ve Spor Fuarı'nın açılışında düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, maratonun 1979 yılında 34 kişiyle başladığını, bu yıl ise 100 bin kişinin üstünde bir katılım beklediklerini söyledi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir BelediyesiVodafone
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'2018 daha iyi bir yıl olacak'
'2018 daha iyi bir yıl olacak'
Ali Yeldan’dan Alanya’ya mesaj var  
Ali Yeldan’dan Alanya’ya mesaj var  
Antalya'da akıl almaz olay! Kargo çalışanına bıçak çekip...
Antalya'da akıl almaz olay! Kargo çalışanına bıçak çekip...

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim