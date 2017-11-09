'Maratona 100 bin kişi bekliyoruz'

Haber: Alper KUTAY

TÜRKİYE'NİN uluslararası alanda en önemli koşu etkinliği ve dünyada kıtalararası koşulan ilk yarış olan Vodafone İstanbul Maratonu, 12 Kasım Pazar günü 39. kez düzenlenecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 'Çocuklarımızın Geleceği İçin Koşuyoruz' temasıyla gerçekleştirilecek Vodafone 39. İstanbul Maratonu, dünyanın dört bir yanından 30 bine yakın sporcuyu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşturacak. Maratona 3 gün kala Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde başlayan Maraton ve Spor Fuarı'nın açılışında düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyalı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, maratonun 1979 yılında 34 kişiyle başladığını, bu yıl ise 100 bin kişinin üstünde bir katılım beklediklerini söyledi.