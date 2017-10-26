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Manolya Onur'dan acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti

Liv Hospital, Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı

Manolya Onur'dan acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti

Liv Hospital, Manolya Onur'un beyin ölümünün gerçekleştiğini açıkladı

26 Ekim 2017 Perşembe 09:47
Manolya Onur'dan acı haber! Beyin ölümü gerçekleşti
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1975 Türkiye İkinci Güzeli Manolya Onur'dan acı haber...
Ekim Çarşamba günü ani gelişen masif akciğer embolisine bağlı şok tablosu ile yoğun bakıma alınan Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşti.
Manolya Onur'la ilgili Liv Hospital'den şu açıklama yapıldı:
18 Ekim 2017 tarihinde ani gelişen masif akciğer embolisi tanısıyla hastanemize gelen ve yoğun bakımda tedavi altına alınan Sayın Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşmiştir.

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Liv HospitalTürkiye GüzeliManolya Onur
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