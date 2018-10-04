Manisa'da TGF istişaresi

TÜRKİYE Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Genel Başkan Adayı, Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Kayseri GC (Gazeteciler Cemiyeti) Başkanı Veli Altınkaya ile birlikte TGF Genel Kurulu çalışmaları kapsamında Ardahan ve Kars'ta yaptığı ziyaretlerin ardından Manisa'daydı.

Manisa GC Başkanı Hakan Özen ve Manisalı gazetecilerle bir araya gelen Dim, TGF Genel Kurulu öncesinde meslektaşlarıyla fikir alışverişinde bulundu. Dim ardından, Özen ile birlikte Manisa'nın yerel medya kuruluşlarını ziyaret etti.

Dim, Manisa GC Başkanı Hakan Özen ve Manisalı gazetecilere mükemmel ev sahiplikleri için teşekkür etti.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 01:12