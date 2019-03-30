Manço Ailesinin acı günü! Dün akşam hayatını kaybetti

20 sene önce hayatını kaybeden sanatçı Barış Manço'nun üvey babası Muhittin Kocabaş, 93 yaşında vefat etti.

Manço Ailesinin acı günü! Dün akşam hayatını kaybetti
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1999 yılında hayatını kaybeden usta sanatçı Barış Manço'nun üvey babası Muhittin Kocataş yaşamını yitirdi
Muhittin Kocataş'ın naaşı 30 Mart Cumartesi günü Kanlıca İskenderpaşa Camii'nde öğlen namazı sonrası kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.
"DEDEM ARAMIZDAN AYRILDI"
Barış Manço'nun müzisyen oğlu Doğukan Manço, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaşım yaparak dedesine veda etti. Manço, paylaşımında "Dedem dün gece kalbi durması sonucu 93 yaşında aramızdan ayrılmıştır. Babama 'Bu gitarı çalacaksan en iyi şekilde çalacaksın, yoksa kırıp atacaksın' diyerek ilk gitarını almış ve ona bir işi en doğru şekilde yapması gerektiğini aşılamış büyük adamdır Muhittin Kocataş. (Baba)dır o." dedi.

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