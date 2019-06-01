Manavgat’tan geçmek kolaylaştı

Bir süredir yapım çalışması devam eden Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı dün hizmete açıldı

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GÜVENLİ ve beklemeden geçiş sağlanması açısından büyük önem taşıyan Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı dün hizmete açıldı. Manavgat şehir geçişi Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı’nın tamamlanmasıyla 6 dakikaya indi. Köprülü kavşağın hizmete açılmasıyla birlikte Manavgat’ta fazla ölümlü kazanın meydana geldiği Side Total kavşağında rahatlama olması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Karaoğlu 'Manavgat şehir geçişi Manavgat Batı Side Köprülü Kavşağı bugün saat 16:00'da hizmete girmiştir. Halkımıza hayırlı olsun. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum' dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 08:35
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