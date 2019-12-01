Manavgat'ta yaşlı kadın bahçede kayboldu: 14 saat boyunca...
Manavgat'ta zeytin topladığı sırada bahçede kaybolan 89 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı kadın, jandarma ekipleri tarafından gece boyunca aranıp 14 saat sonra bulundu.
OLAY, dün Manavgat'ta Karavca Mahallesi'nde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çocuklarıyla zeytin toplamaya giden Alzheimer hastası Şerife Baran (89), bahçede kayboldu. Baran'ın kaybolduğunu fark eden yakınları, durumu Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.
Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi sevk edildi. Çalışmada, iz takip köpekleri de kullanıldı. JAK timi ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, havanın yağmurlu olmasına rağmen, gece boyunca 89 yaşındaki yaşlı kadını aradı. Arama çalışması sabah saatlerine kadar devam etti.
Baran, bu sabah 08.00 sıralarında ormanlık alanın içerisinde çalılıklar arasında bulundu. Şerife Baran'ı bulunduğu yerden alan jandarma ekipleri, sırtlayarak yola kadar taşıdı. Öte yandan durum sağlık ekiplerine bildirildi. Baran, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Şerife Baran'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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