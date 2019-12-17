Manavgat'ta korkunç kazanın ardından çalışmalar başladı

KAZA, önceki gece saat 21.45 sıralarında Antalya-Manavgat karayolu Manavgat girişinde meydana geldi. Talat Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı yerli otomobil, Serik istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeyken ilçe girişindeki kavşağın altında kaldırıma çarptıktan sonra takla atarak kavşağın beton bloğuna çarptı. Hurdaya dönen otomobil sürücüsü Talat Elmas, eşi Emine Elmas, gelini Aysel Elmas ile torunları Talat ve Büşra Elmas yaralandı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kurtarma ekipleri de olay yerine geldi. Araçtan çıkartılan yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi ve ilçede bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

Kazadan sonra ilk ölüm haberi aynı gece Manavgat Devlet Hastanesinden geldi. Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Talat Elmas gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ardından aynı araçta bulunan Talat Elmas'ın gelini Aysel Elmas, kendisiyle aynı ismi taşıyan 14 yaşındaki Talat Elmas ve eşi Emine Elmas da tedavi gördükleri hastanelerde hayatını kaybetti.