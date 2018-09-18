Manavgat'ta ilk yardım semineri

MANAVGAT Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi'nde Seçkin Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından vatandaşa ücretsiz olarak ilk yardım eğitim semineri düzenlendi. Az sayıda vatandaşın takip ettiği seminerde katılımcılara suni solunum, kalp masajı, temel yaşam desteği, epilepsi krizleri, boğulma vakaları, kalp krizi, trafik kazası yaralanmaları gibi durumlarda hastalara nasıl müdahale edileceği konusunda bilgiler verildi.

Yaşanan çeşitli sağlık sorunlarında ve kazalarda meydana gelen yaralanmalarda ilk 3 dakikanın önemine dikkati çeken Seçkin Akademi İlkyardım Eğitim Merkezi sahibi Hakan Öksüz, sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadar geçen sürede hastaya doğru müdahale etmenin, hastanın hayatta kalması için önemli olduğunu belirtti.

2 gün sürecek seminerin ardından yapılacak olan sınavda başarılı olanlara ilk yardım sertifikası verilecek.

Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2018, 11:17