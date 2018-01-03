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Manavgat’ta hortum panik yarattı

Manavgat’ta Salı günü akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, gökyüzünde bir anda beliren hortum, vatandaşların kameralarına yansıdı

Manavgat’ta hortum panik yarattı

Manavgat’ta Salı günü akşam saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili olurken, gökyüzünde bir anda beliren hortum, vatandaşların kameralarına yansıdı

03 Ocak 2018 Çarşamba 18:23
Manavgat’ta hortum panik yarattı
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ÖZELLİKLE Side, Evrenseki ve Ilıca Kumköy bölgesinde net bir şekilde görülen hortumun oluşumunu kameralarına kaydeden vatandaşlar o anları sosyal medya üzerinden paylaştı. Yaklaşık 5 dakika Manavgat üzerinde kalan hortum karaya ulaşmadan bir süre sonra kayboldu.

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Son Güncelleme: 03.01.2018 18:34
Anahtar Kelimeler:
ManavgatHortumSağanakYağmurKumköy
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