Manavgat'ta görevden alınan okul müdürü için veliler kaymakamlığa yürüdü

MANAVGAT'TA bulunan Öger İlkokulu'nun bahçesinde, yaz başında yapımına başlanan, 3 derslikli Hüseyin Görkem Göksoy Ana Sınıfları, ayrı anaokuluna dönüştürüldü. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun yarın açılışını yapılacağı anaokulunun, iddiaya göre, ayrı müdürlük olması konusunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'le tartışma yaşayan Öger İlkokulu Müdürü Saim Yiğen, dün akşam görevden alındı. Müdüre görevden alındığı sözlü olarak tebliğ edilirken, olayı duyan veliler de dün akşam saatlerinde Sarıdemir'le görüştü. Okul müdürünün görevden alınmasına tepki gösteren veliler, bugün saat 08.30'da okul bahçesinde toplandı. Velilerden Lütfü Küçükoğlu, müdürün görevden alınmasını istemediklerini belirterek, "Biz buraya okul müdürümüze destek vermek için geldik. Onun yeniden okuluna gelmesini istiyoruz" dedi.



'MÜDÜRÜMÜZÜN GİTMESİNİ İSTEMİYORUZ'



Velilerden Sıtkı Fansa, yapılanların, okul müdürüne haksızlık olduğunu savunarak, "10 yıldan bu yana bu okulda veliyim. Yeğenlerim de burada okudu. Saim Yiğen'den önce biz 2 müdür daha gördük. O dönemle şimdiki farkı, buradaki bütün veliler bilir. Biz müdürümüzden çok memnunuz. Eğitimde, okul idaresinde, okuldaki düzenlemeden çok memnunuz. Bizim burada danışmamız yoktu, kantinimiz yoktu, ana sınıfı da yoktu. Hepsi yeni yapıldı. Daha önceden hepsi okulun içindeydi. Müdürümüzün gitmesini istemiyoruz. Müdürümüzün burada kalmasını istiyoruz" diye konuştu.Bir veli de olayı dün saat 16.00'da öğrendiklerini; ancak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden açıklama alamadıklarını söyledi.

Yücel Aslan ise velilere, okul bahçesinde toplanmalarının, müdür Saim Yiğen'e fayda sağlamayacağını ayrıca bulundukları yerin okul olduğunu ve öğrencilerin derslerinin engellenmemesi gerektiğini söyledi. Aslan, "Biz okul müdürümüzün yanındayız ve onun yeniden görevine dönmesini istiyoruz. Bunun için önce Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ardından da ilçemizin mülki amiri olan kaymakamlığa gidelim, derdimizi anlatalım. Okul müdürümüz Saim Yiğen'in yeniden göreve getirilmesini isteyelim" dedi.



KAYMAKAMLA GÖRÜŞEN VELİLER, DİLEKÇE YAZDI



Bunun üzerine veliler, Manavgat Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gitti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Muammer Sarıdemir'in kaymakamlığa gittiğini öğrenen veliler, bina önünde alkışlı protesto yaptı. Manavgat Kaymakamlığı'na giden veliler, bir süre burada bekledi. Velilerin temsilcilerini kabul eden Kaymakam Mustafa Yiğit, okuldaki olaylardan haberdar olduğunu kaydederek, "Orada bulunan anaokulumuz yarın Sayın Valimiz tarafından açılacak. Burada anaokulu olurken okul müdürümüz hiç itiraz etmemiş" dedi.Olaylarla ilgili soruşturmacı görevlendireceklerini belirten Kaymakam Yiğit, soruşturma sonucunda her şeyin ortaya çıkacağını söyledi. Veli temsilcileriyle Kaymakam Yiğit'in görüşmesi, basına kapalı olarak bir süre daha devam etti. Manavgat Kaymakamı Yiğit'in yanından çıkan veli temsilcileri, okul müdürleri Saim Yiğen'in görevine dönmesi için dilekçe yazılmasını istendiğini belirtti. Bunun üzerine veliler, ayrı ayrı dilekçe yazdı ve bu dilekçeler kaymakamlığa teslim edildi.