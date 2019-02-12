Manavgat’a SKM açılışı

BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Menderes Manavgat’ta partisinin SKM açılışına katıldı. Miting havasında geçen açılışta Başkan Türel, Manavgat’ta 5 senedir gece gündüz demeden çalıştıklarını hatırlatarak, ilçenin uzun süredir bekleyen çok önemli sorunlarını çözme imkânı bulduklarını söyledi. 2014 senesindeki Manavgat’ı hatırlatan Başkan Türel, kapasitesini dolduran arıtma tesisi nedeniyle Manavgat Irmağı etrafında rahatsız edici koku yayıldığına dikkat çekti.

“Sel görüntüleri tarih oldu”

Manavgat’ın en önemli 6 caddesinin Manavgat’a yakışır hale getirdiklerini anlatan Başkan Türel, “Eskihisar’da yağan şiddetli yağmurda dükkânların sular altında kaldığını çok iyi hatırlıyorum. Burada böylesine bir yapılaşma hizmeti veriliyorken tribünlere oynayanlar Eskihisar’da Aşağıhisar’da Bahçelievler’de yine alt yapıyı unutmuşlardı. Göreve geldik. Üç mahallede devasa yağmur suyu kanallarıyla artık o eski sel görüntülerini tarihe gömdük. Belki o dönemdeki yağmurların iki mislini son birkaç hafta içerisinde gördük. O eski sel görüntüleri ne oldu? Tarihe karıştı. Buraya yaptığımız o alt yapı yatırımları sayesinde artık Eskihisar, Aşağıhisar, Bahçelievler, Manavgat iki damla yağmurunda göle dönmüyor.”

“Manavgat’ın hizmetkârıyız”

Türkbeleni’nde 6-7 sene önce çıkan orman yangınını hatırlatan Başkan Türel, “O yangında ciğerimiz yandı. Ve orayı Manavgat’ın bir cennet köşesi yapmak için kolları sıvadık. Manavgat’ın o güzelim seyir terasını birkaç hafta önce Antalya’da ki o toplu açılış töreninde bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız hizmetinize sundu. Biz bunları yaparken birileri şov yaptı. Yangında yanan o ağaçlık alanlardaki boşlukları bana iftira atarak “Menderes Türel ağaç kesti burada” dediler. Türkbeleni’ne yüzlerce binlerce ağacı biz diktik. Türkbelenini biz yeşil yaptık. Biz Manavgat’ın hizmetkârıyız” diye konuştu.

“Makus tarihi değişecek”

Hiçbir zaman mazeret belediyeciliği yapmadıklarını belirten Başkan Türel, “Bizim işimiz hep çözüm belediyeciliği oldu. Hasan Öz kardeşim inşallah ilçe belediyeciliğinde Manavgat’ın makus tarihini değiştirecektir. Artık Manavgat’a huzur gelecek. Çok da güzel yazmış Başkan ‘Manavgat’ın yüzü gülecek’. Manavgat’ın yüzü sizler sayesinde gülecek. Biz herkesi kucaklayan herkese hizmet eden bir anlayış ortaya koyduk koyuyoruz. Manavgat’ta 31 Martta sizlerin vereceği destekle Manavgat’ın yüzü gülecek Antalya’nın yüzü gülecek. Destek sizden hizmet bizden. Önce Manavgat önce Antalya önce Memleket” dedi.