Manavgat tüketimde Alanya'yı solladı 

CK Enerji Akdeniz Elektrik, Antalya, Burdur ve Isparta'da abonelerin başvuru ve ikamet bilgilerini baz alarak Gayrimenkulün Enerjisi raporu hazırladı. Rapora göre 2017 yılında üç kentte toplam taşınma hareketi 187 bin 938 iken 2018 yılında bu rakam yüzde 3'lük artışla 193 bin 821'e çıktı. Söz konusu artışta özellikle ikinci el gayrimenkuldeki hareketlilik etkili oldu. Yıl içinde her gün ortalama 167 yeni gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken, ikinci elle birlikte her gün ortalama 531 taşınma hareketi yaşandı.

ASIL HAREKET İKİNCİ EL GAYRİMENKULDE YAŞANDI

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in ikincisini açıkladığı Gayrimenkulün Enerjisi raporunda bu kez 2018 yılındaki toplam hareket gözler önüne serildi. Rapora göre Antalya, Burdur ve Isparta'da yıl içinde 60 bin 922'si yeni, 132 bin 899'u ikinci el olmak üzere toplam 193 bin 821 taşınma hareketi yaşandı. 2017 yılında yeni gayrimenkule geçiş 66 bin 531 düzeyinde iken 2018'de bu rakam az da olsa geriledi. 2018 yılında asıl hareket ikinci elde yaşandı. İkinci el gayrimenkulde toplam taşınma hareketi yüzde 9 artarak 121 bin 407'den 132 bin 899'a çıktı. 2018 yılında taşınmanın en yoğun olduğu dönem ekim ayı oldu. Ekim ayı içinde 21 bin 309 abone yer değiştirdi.

YENİ GAYRİMENKULDE KEPEZ,

İKİNCİ ELDE MURATPAŞA ÖNDE

Yeni gayrimenkule taşınmada Kepez ilçesi önde yer aldı. Kepez'de son yıllardaki kentsel dönüşümle birçok yeni binanın yapılması ilçede hızlı bir taşınma hareketine neden oldu. İkinci el taşınma hareketinde ise liderliği Muratpaşa aldı. 2018 yılında en az taşınma hareketi ise Isparta Yenişarbademli'de gerçekleşti. İlçede yıl içinde 12'si yeni, 35'i ikinci el olmak üzere toplam taşınma hareketi 47'de kaldı.

ABONELERİN YÜZDE 4'Ü YABANCI,

YÜZDE 2,7'Sİ KONYALI

Raporda bu kez elektrik abonelerinin doğum yerlerine göre nüfus bilgileri de derlendi. Buna göre Antalya'da yaşayanların yüzde 54'ü Antalya doğumlu iken yabancılar yüzde 4'lük pay ile ikinci sırada yer aldı. Doğum yerine göre üçüncü sırada ise yüzde 2,75 ile Konyalılar geldi. Konyalıları sırasıyla Burdur, Ankara ve İstanbul doğumlular takip etti.

TURİZMDE ELEKTRİK TÜKETİMİ DE REKOR KIRDI

Raporda, turizm nedeniyle artan elektrik tüketim bilgileri de paylaşıldı. Turizmdeki rekora paralel olarak bölgede elektrik tüketimi de zirveye çıktı. 2017 yılında Antalya, Burdur ve Isparta'daki elektrik tüketimi 6 milyar 822 milyon kilovatsaat iken 2018 yılında bu rakam yüzde 26 artarak 8 milyar 614 milyon kilovatsaate ulaştı. Zirve ise temmuz ayında geldi. 2018 yılının temmuz ayında Antalya'da 861 milyon, tüm bölgede ise 1 milyar 15 milyon kilovatsaatlik elektrik tüketimi ile rekor kırıldı. Antalya'da geçen yılın aynı dönemine göre toplam elektrik tüketimindeki artış yüzde 29'u buldu. 2018 yılında Antalya'da gerçekleşen 8 milyar 614 milyon kilovatsaatlik tüketimin 1 milyar 540 milyon kilovatsaati turizm işletmelerinden kaynaklandı. Turizmde en çok tüketim 451,1 milyon kilovatsaat ile Manavgat'ta yaşandı. Alanya'da 351,5 milyon kilovatsaat, Serik'te 268,4 milyon kilovatsaat, Kemer'de 255,4 milyon kilovatsaat elektrik tüketildi.

'BÖLGEMİZE, ÜLKEMİZE DEĞER

YARATMAYI AMAÇLIYORUZ'

CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, düzenli olarak açıklamaya devam edecekleri Gayrimenkulün Enerjisi raporunun bölgedeki gelişimi ortaya koyduğuna işaret ederek "Kendimizi sadece elektrik satışı yapan bir şirket olarak konumlamıyoruz. Hizmet verdiğimiz bölgeye, ülkemize değer katma hedefi ile yol alıyoruz. Abone başvuru ve ikamet bilgileri bize hangi ilçede, hangi mahallede daha çok hareket var, kent ne tarafa doğru büyüyor, yatırımlarda önceliğimiz ne olmalı gibi konularda ışık tutuyor. Özelleştirme sonrasında teknolojiye yaptığımız yatırımlarla müşterilerimizin hareketlerini anlık olarak görüp birçok projemizi bu hareketlere göre düzenliyoruz. Elimizdeki bu değerli bilgiler gayrimenkul sektörüne, belediyecilik hizmetlerine de ışık tutuyor" dedi.