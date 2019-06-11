Manavgat'taki uçak kazasının ardından cesetler teslim alındı

EMEKLİ yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Devrim Gün ve Ataberk Gökmen'in bulunduğu uçak, karpuz tarlasına çakıldı. Kazada Pilot Levent Arslan olay yerinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazadan yaralı kurtulan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürvekili Devrim Gün ise özel bir hastanede tedaviye alındı. Yaşamını yitiren emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'in cenazeleri, kazanın ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Otopsi yapıldığı sırada Levent Arslan'ın Ukrayna asıllı eşi Irina Arslan, adli tıp morgu kapısı önünde bekledi. Görevlilere eşinin yüzünün son kez görmek istediğini ileten Irina Arslan, otopsi işleminin ardından morga girerek eşini gördü. Ardından Arslan'ın cenazesi, eşi ve yakınları tarafından morgdan alınarak Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. Arslan'ın cenazesi, bugün cemevinde düzenlenecek törenin ardından Kurşunlu Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ataberk Gökmen'in cenazesi ise, yakını tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Ataberk Gökmen'in cenazesinin, toprağa verilmek üzere, hava yoluyla İstanbul'a götürüldüğü belirtildi.

DEVRİM GÜN'ÜN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Tek motorlu uçağın düştüğü kazada ağır yaralanan ve özel bir hastaneye kaldırılan İstanbul Bilgi Üniversitesi Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nden kaza kırım ekibi, inceleme yapmak için dün Manavgat'a gitti.

MERAL AKŞENER'DEN TAZİYE MESAJI

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, uçak kazası nedeniyle sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı. Akşener mesajında, "Antalya Manavgat'ta sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan ile Ataberk Gökmen'e Allah'tan rahmet, kazadan yaralı olarak kurtulan Devrim Gün'e acil şifalar diliyorum" dedi.

Türkiye Havayolu Pilotları Derneği (TALPA) de yayımladığı taziye mesajında, "Antalya Manavgat'ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden meslektaşımız Pilot Levent Arslan'a ve uçakta bulunan Ataberk Gökmen'e Allah'tan rahmet, yaralanan İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksek Okulu Müdürü Dr. öğretim üyesi Devrim Gün'e acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

'SINIF ARKADAŞIMI KAYBETTİM'

Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci Manavgat’ta meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybeden emekli yüzbaşı pilot Levent Arslan’ın sınıf arkadaşı olduğunu belirterek sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı. Değirmenci, "Manavgat ilçemizde sivil eğitim uçağının düşmesi sonucu sınıf arkadaşım, değerli kardeşim eğitim uçağı pilotu, emekli yüzbaşı Levent Arslan hayatını kaybetmiştir. Aynı kazada hayatını kaybeden Ataberk Gökmen'e de Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşımıza acil şifalar diliyorum" dedi.