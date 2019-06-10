Manavgat'taki uçak kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi! Valilikten açıklama geldi

MANAVGAT, Ulualan mevkiinde, stadyum yakınında Side Sivil Havacılık firmasına ait Cessna 172 P Tipi, TC-DBO adlı eğitim uçağı düşmüştü. Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "Olay yerine acilen ilk yardım ve jandarma ekipleri gönderilmiştir. Meydana gelen Kaza neticesinde; eğitim uçağı pilotu Levent Arslan kaza mahalinde vefat etmiş, uçakta yolcu olarak bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi Bölüm Başkanı Devrim Gün ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğrencisi Ataberk Gökmen isimli şahıslar yaralanmıştır. Yaralılar ileri tetkik ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştır. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Ataberk Gökmen hayatını kaybetmiş, Devrim Gök’ün tedavisi devam etmektedir" denildi.

Güncelleme Tarihi: 11 Haziran 2019, 07:47