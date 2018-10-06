Manavgat'ta yangın paniği

Manavgat'ta çıkan yangında 3 hektarlık tarım arazisi ve samanlık olarak kullanılan ev yandı.

Manavgat'ta yangın paniği
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MANAVGAT'IN Tepeköy Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Tarım arazilerinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle mahallede yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 3 tanker arazöz, 2 helikopter, dozer ve 2 ilk müdahale aracıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 itfaiye ve 1 tankerle birlikte orman çalışanları, vatandaş ve jandarma ekipleriyle birlikte toplam 78 kişi müdahale etti.

Samanlık olarak kullanılan bir evin tamamen zarar gördüğü yangın diğer evlere ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Toplam 3 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

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