Manavgat'ta uyuşturucudan tutuklandı

MANAVGAT'TA uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grubu Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir evde arama yapıldı. Bunun sonucunda 7.4 gram kristal uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat, hassas terazi, otomatik av tüfeği ve 17 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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