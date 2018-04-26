Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107015
ALTIN
172.213
DOLAR
4.0658
STERLİN
5.6609
EURO
4.9307
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...
Balık yemek parkinson hastalığına iyi geliyor
Balık yemek parkinson hastalığına iyi...
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor
WhatsApp'a yaş sınırı geliyor

Manavgat'ta uyuşturucudan tutuklandı

Manavgat'ta polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Manavgat'ta uyuşturucudan tutuklandı

Manavgat'ta polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

26 Nisan 2018 Perşembe 23:50
Manavgat'ta uyuşturucudan tutuklandı
banner404

MANAVGAT'TA uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik Narkotik Suçlarla Mücadele Grubu Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir evde arama yapıldı. Bunun sonucunda 7.4 gram kristal uyuşturucu maddesi, uyuşturucu madde içiminde kullanılan 2 aparat, hassas terazi, otomatik av tüfeği ve 17 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili A.D. ve E.D. gözaltına alındı. Şüphelilerden A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
ManavgatUyuşturucu Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Çocuğa engel olmayın’
‘Çocuğa engel olmayın’
Alanya'da Festival coşkusu sürüyor
Alanya'da Festival coşkusu sürüyor
ALKÜ'de '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü'
ALKÜ'de '2. Kariyer ve Girişimcilik Günü'

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim