Manavgat'ta Side Konuşmaları etkinliği

MANAVGAT Belediyesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen Side Dünya Müzikleri Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gerçekleştirilen Side Konuşmaları etkinliğine Psikiyatrist Dr. Gülcan Özer konuk olarak katıldı. Kalabalık bir topluluk tarafından takip edilen etkinlikte konuşan Gülcan Özer, ailelerde veya ilişkilerde şiddet kavramının psikolojik ve fiziksel olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Psikolojik şiddetin çok yaygın olmasına rağmen çok iyi tarif edilebilen ve ölçülebilen bir durum olmadığını söyleyen Özer, "Fiziksel şiddet ölçülebilir bir şey. Okur yazar grupta da, okumaz yazmaz grupta da aktif bir artışı var. Her türlü sosyal grupta bir artışı var, kadın cinayetlerinde bir artış var. Biz yıllardır çekirdek çitleyerek, üzülerek kadın cinayetleri seyrediyoruz. Fiziksel şiddeti hepimiz kanıksadık" dedi. İnsanlarda bazen zıvanadan çıkma hali veya öfke kontrolünde arıza olabildiği dönemler olabileceğini belirten Gülcan Özer, "Bunun aktif bir şiddete dönmesi, devam edegelmesi, karşıdakinin suçlanması, psikopatik hareketlerdir. Ben, fiziksel şiddetin evlilikte kırmızı çizgi olduğunu düşünürüm. Bir insanın, kadın veya erkek, ürktüğü, hayatta kalmak ve canlı kalmak için fiziksel olarak ürktüğü bir ilişkide evliliğin var olma ihtimali söz konusu değildir" diye konuştu. Etkinliğin sonunda Prof. Dr. Gülcan Özer kitaplarını imzaladı ve kadınlarla fotoğraf çektirdi.