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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Manavgat'ta servis şoförlerinden Mehmetçik'e destek

Manavgat’ta okul ve personel servisleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy düzenlendi ve kurban kesildi

Manavgat'ta servis şoförlerinden Mehmetçik'e destek

Manavgat’ta okul ve personel servisleri tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla konvoy düzenlendi ve kurban kesildi

18 Mart 2018 Pazar 22:42
Manavgat'ta servis şoförlerinden Mehmetçik'e destek
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MANAVGAT'TA Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek amacıyla düzenlenen konvoya yaklaşık 200 servis aracı katıldı. Çakalderesi mevkiinde başlayan ve şehir içinden geçerek Külliye Camii önünde sona eren konvoyun ardından kurban kesildi ve dua edildi. Konvoyun geçişi sırasında vatandaş alkışlarla trafikteki araçlar ise klakson çalarak destek verdi.
'HER ZAMAN DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ'
Manavgat Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Aydın, servisçi esnafının birlik ve beraberlik içerisinde Afrin'deki terör yuvalarını temizlemek için mücadele eden Mehmetçiğin yanında olduğunu belirterek, "Allah, kahraman ordumuzu ve polisimizi her alanda korusun ve onlarla olsun. Bizler Zeytin Dalı operasyonuna sonuna kadar destek veriyoruz. Sınır güvenliğimizin sağlanması ve ülkemizin terör belasından temizlenmesi adına her zaman devletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanında olduğumuzu ve her zaman göreve hazır olduğumuzu bildiririz" dedi.
GAZİ VE ŞEHİT ÇOCUKLARI ÜCRETSİZ TAŞINACAK
Servisçi esnafından bir günlük hak edişlerini Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı ve Mehmetçik Vakfı'na bağışlamalarını isteyen Başkan Aydın, "İlçemizde bulunan tüm şehit ve gazi yakınlarımızın çocukları tarafımızdan ücretsiz olarak taşınacaktır. Bu vatan uğruna şehit düşen asker ve polislerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar dileriz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'Ne Mutlu Türküm diyene" diye konuştu. 

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manavgat ta servis şoförlerinden mehmetçik e destek
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