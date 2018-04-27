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Manavgat'ta şeftali üretimi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ozan Çakal ve MATSO üyeleriyle birlikte, Boztepe Mahallesi'nde, Türkiye'de açık alanda tek en erkencil şeftali üretimi yapan Ahmet Boztepe'nin bahçesinde incelemeler yaptı

Manavgat'ta şeftali üretimi

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ömer Ozan Çakal ve MATSO üyeleriyle birlikte, Boztepe Mahallesi'nde, Türkiye'de açık alanda tek en erkencil şeftali üretimi yapan Ahmet Boztepe'nin bahçesinde incelemeler yaptı

27 Nisan 2018 Cuma 22:40
Manavgat'ta şeftali üretimi
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YATIRIMLARI ve üretimi hakkında bilgiler veren Ahmet Boztepe de, yatırımcı olarak ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Üretim ve paketleme sahasını heyete gezdiren Boztepe, "5 yıldır bu işi yapıyoruz. Türkiye'de açık alanda tek en erkencil şeftali üretimini biz yapıyoruz. Ürünümüzü, zincir marketlere ve ihracata gönderiyoruz" dedi.
BOZTAŞ'TAN KUTLAMA
MATSO Başkanı Ahmet Boztaş da Ahmet Boztepe'yi Manavgat ekonomisine yaptığı katkıdan dolayı kutladı. Boztaş, ilçe ekonomisinin, Boztepe gibi işadamlarının sayesinde güçlendiğini ve çeşitlilik kazandığını vurguladı. Antalya'nın özelinde ise Manavgat'ın hep sebze üreten şehir olarak bilindiğini, Adana ve Mersin meyvecilikle anıldığını kaydeden Ahmet Boztaş, "Manavgat meyvecilikte de adından söz ettirecek. Görülüyor ki bu yatırımlar sürdükçe Manavgat, sebzenin yanında meyvecilikle de anılacak. İşte meyvecilik alanında yatırım yapan bir üretici, bu işin öncülerinden. Türkiye'de açık alanda en erkencil şeftali üretimi yapıyor. Manavgat her alanda kazansın ve kazandırsın" diye konuştu. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ömer Ozan Çakal da, "Tarımımız adına sevindirici gelişmeler oluyor. Bu yatırımlarla tarım sektörü daha da güçleniyor. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımlar daha da artacaktır. Modern, çağdaş bir üretim sahası gördük" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Manavgat Ticaret Ve Sanayi OdasıMatsoAHMET BOZTAŞGıdaTarım
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