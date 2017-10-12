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Manavgat'ta oğlu duruşmada ifade verirken bayıldı

Antalya'nın  Manavgat İlçesi'nde geçen yıl çıkan orman yangınıyla ilgili tutuksuz yargılanan 15 yaşındaki Y.A. mahkemede ifade verirken, babası 47 yaşındaki Abdulkadir A. baygınlık geçirdi. Duruşma salonunda müdahale edilen baba, hastaneye götürüldü

Manavgat'ta oğlu duruşmada ifade verirken bayıldı

Antalya'nın  Manavgat İlçesi'nde geçen yıl çıkan orman yangınıyla ilgili tutuksuz yargılanan 15 yaşındaki Y.A. mahkemede ifade verirken, babası 47 yaşındaki Abdulkadir A. baygınlık geçirdi. Duruşma salonunda müdahale edilen baba, hastaneye götürüldü

12 Ekim 2017 Perşembe 11:42
Manavgat'ta oğlu duruşmada ifade verirken bayıldı
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MANAVGAT Türkbeleni'nde geçen yıl kasım ayında çıkan orman yangınıyla ilgili 4'ü de 18 yaş altındaki sanıkların tutuksuz yargılandığı davaya, dün  Manavgat 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmaya tutuksuz sanıklardan Y.A. ve A.İ. ile avukatları ve yakınları katılırken, C.K. ve Y.Ş. katılmadı. 

ŞAKALAŞIRKEN YANGIN ÇIKTI

Duruşmada ifade veren 15 yaşındaki Y.A., olay günü Türkbeleni'nde ormanlık alanda C.K., Y.Ş. ve A.İ. ile birlikte çakmak gazı çektiklerini, gazın uyuşturucu etkisi yaptığını anlattı. Bu sırada A.İ. ve Y.Ş.'nin şakalaşmak amacıyla yaktıkları ağaç yapraklarını birbirlerine attıklarını söyleyen Y.A., küçük çaplı bir yangın çıktığını kaydetti. C.K.'nin üzerindeki eşofmanı alarak yangını söndürdüğünü ve eşofmanı da orada bırakarak olay yerinden ayrıldıklarını belirten Y.A., birkaç gün sonra polisin eşofmandan yola çıkarak kendilerini gözaltına aldığını aktardı.

OĞLU İFADE VERİRKEN BAYILDI

Y.A. yaşananları anlatmaya devam ederken, duruşma salonunda hazır bulunan babası Abdulkadir A., fenalık geçirdi. Yakınlarının durumu anlatması üzerine duruşmaya aran veren mahkeme başkanı Önder Kürşat Mutlu, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden sağlık ekibi talep edilmesini istedi. Abdulkadir A.'ya ilk müdahale, görevli mübaşir ve polis memurları tarafından duruşma salonunda yapıldı. Eşi, Abdulkadir A.'nın hipertansiyon, diyabet ve kalp rahatsızlığı bulunduğunu anlattı. Mahkeme salonuna gelen 112 ekipleri Abdulkadir A.'nın tansiyonunu ölçtükten sonra katlanan tekerlekli sedyeyle adliye dışına çıkardı. Ambulansla  Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülen Abdulkadir A.'nın tedaviye alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Verilen aranın ardından devam eden duruşmada A.İ.'nin de ifadesi alındı. Tanıkların dinlenmesinden sonra duruşma dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

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