Manavgat'ta muz üretimi artacak

MANAVGAT'TA 3 yıl önce başlayan muz üretimi bugün 136 üretici tarafından 2 bin 992 dekarlık serada gerçekleştiriliyor. Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından onaylanan yeni projelerle ilçe genelinde 3 bin 500 dekarlık alanda muz üretimi yapılacak. Muz üretim alanlarının arttırılması için Ziraat Bankası'nın kullandıracağı kredilerde sera yapı ruhsatı istemesi nedeniyle son 7 ayda yeni seralar oluşturulamadı. Ziraat Bankası tarafından muz üretimi için kredi şartlarından sera yapı ruhsatının çıkarılmasıyla üreticilerin muz üretimi için seralarını yeniden inşa etmeye başladığı belirtildi.

Kaymakam Mustafa Yiğit, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kürşat Kutalmış Şenol, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Ziraat Odası Meclis Başkanı Ömer Şahin'den oluşan heyet Hacıobası Muhtarı Hasan Timbil'e ait muz serasında incelemede bulundu.

Türkiye'de muz üretiminin son yıllarda artış gösterdiğini ancak üretimin henüz ihtiyacı karşılamadığını ifade eden Kaymakam Yiğit, "Muz yetiştiriciliği Manavgat'ımızda henüz emekleme döneminde. Ancak seraları incelediğimizde ve üretilen muzun kalitesine baktığımızda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. 3 yıl içinde muz yetiştiriciliğinde kat ettiğimiz yol ortada ve ilçemizde üretimin artırılması için her koşul mevcut. Hedefimiz öncelikle iç piyasada olan ihtiyacı karşılamak daha sonra da ihracat yaparak hem ilçe ekonomisine hem de ülke ekonomisine katkı sağlamak olmalı" dedi.

Muzun sadece tüketilen bir meyve olmadığını, farklı ülkelerde muzun kendisi, kabuğu, ağacı ve yapraklarından farklı ürünler de elde edildiği ve ekonomiye aktarıldığına dikkati çeken Kaymakam Yiğit, "Muz üretimimiz artıkça girişimcilerimizin de teknolojileri geliştirerek, gerek yurt dışına giderek, yerinde görerek, gerekse alternatif çalışmalar yaparak muzun bütün bileşenlerinden ürün elde etme yoluna gideceğine inanıyorum. Böylece sadece yemek için bir meyve değil yan ürünleriyle sanayi bitkisi olarak da değerlendirmiş olur ve ekonomimize daha fazla katkı sunarız" diye konuştu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, Manavgat'ta muz yetiştiriciliğinin 3 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu aktararak, devlet olarak üreticilere birçok teşvik ve destek sunulduğunu, muz üretimi için Manavgat'ın ideal bir bölge olduğunu kaydetti. Çakal, "Manavgat'ta muz üretiminde verim ve kalite çok iyi durumda, bu da Manavgat muzunun tercih edilmesinde önemli bir unsur olacak. Sahip olduğumuz üretimin gelecek yıllarda daha fazla artış göstermesini bekliyoruz" dedi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömür Ozan Çakal, Türkiye'nin muz ihtiyacının 4 bin dekar daha ekilebilir olduğunu ve bunun Anamur, Gazipaşa ve Alanya'dan ziyade örtü altı alanlardan karşılanabileceği belirterek, bu nedenle Manavgat'ın şansının çok yüksek olduğunu diğer ilçelerde alan kalmadığını söyledi.

Ziraat Bankası tarafından muz yetiştiricilerine verilen kredilerde sera yapı ruhsatı aranmasından dolayı yaşanan sıkıntının aşıldığını vurgulayan Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de "Ziraat Bankası kredi isteyen muz yetiştiricilerimizden sera yapı ruhsatı istiyordu. Bu nedenle 7 ay gibi bir süre 3 bin 500 dönüm olan muz üretim alanımızda bir artış olmadı. Ancak yaptığımız girişimler sonucu banka artık kredi için sera yapı ruhsatını istemeyecek, son bir ay içerisinde de üreticilerimiz müracaat ederek krediye başvurmaya başladı. Bu durumda Manavgat'ta muz üretim alanlarında artış bekliyoruz" diye konuştu.