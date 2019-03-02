Manavgat'ta Engelsiz Yaşam Merkezi açıldı

AÇILIŞ törenine Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar, İYİ Parti Manavgat İlçe Hatice Avcı, MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, oda ve dernek başkanları, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar, engelli vatandaşlar ve Manavgat halkı katıldı. Rahmetli annelerinin adının verildiği Meliha Ercan Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yapımında katkı veren iş insanları Nurullah Ercan, Süleyman Gürpınar ve Nurullah Limoncuoğlu da açılışta hazır bulundu. 2014 yerel seçimleri sonrasında tasfiye komisyonu tarafından Milli Eğitim Bakanlığı'na verilen bina, Başkan Şükrü Sözen'in açtığı dava ile tekrar Manavgat Belediyesi'ne kazandırılarak, Engelsiz Yaşam Merkezi'ne dönüştürüldü.

HAYIRSEVER MELİHA ERCAN'IN ADI VERİLDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra iş insanı Nurullah Ercan, duygu ve düşüncelerini duygusal şekilde Manavgat halkıyla paylaştı. Ercan, hayırsever anneleri rahmetli Meliha Ercan'ın adının verildiği merkezin Manavgat halkına kazandırmış olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Ercan, "2018 ilkbaharında Şükrü Başkanımız, bizi davet ederek bu tesisin engelsiz yaşam merkezi olarak düzenlenip annem Meliha Ercan adının verilmesini söyledi. Rahmetli annemin hayırseverliğinin devamı adına katkısı bulunacak. Annem Konya'da doğmuş ve 3 çocuk dünyaya getirmiştir. Babam Ali Rıza Ercan, 1950 yılında Konya milletvekili olmuştur. 1988 yılında babamızı kaybettik. Babamın rahmetli oluşundan sonra aile varlığımızın tamamı, bir ağa kızı olan ve tüm hayatını çalışmaya adamış anneme kalmıştır. Annem de son 2 yıla kadar ailemizin işlerini sevk ve idare etmiş ve bütün kazancını hayır ve hasenat işlerine adamıştır. Karlı bir kış günü 26 Aralık 2016'da rahmetli olmuştur. Nur içinde yatsın Allah rahmet eylesin. Bize bu imkanı veren Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Sözen'e teşekkür ederiz. Yapılan bu tesisin Manavgat halkına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" dedi.

'EN BÜYÜK ENGEL SEVGİSİZLİKTİR'

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de "Rahmetli Meliha Ercan Hanımefendinin adına kurgulanan engelsiz yaşam merkezimizin açılışında hep birlikteyiz. Meliha Ercan Hanımefendi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Huzurlu yatsın. Mekanı cennet olsun. Uzun zamandır pek çok projenin temelini attık. Açılışlar yaptık. Bu mutluluğu pek çok kez yaşadık. Ama bizleri en çok mutlu eden, heyecanlandıran, en anlamlı neticeye giden bir projedir bu. Kıymetli beyefendiye konuyu açtık geri çevirmedi. Beraberce yola çıktık. Kentimizin güzelleşirken çağdaş bir seviyeye çıkması için sadece belediyeler değil duyarlı insanların destekleri de önemlidir. Bir tek şeyi son derece önemsiyoruz. Hayatı paylaşmamız gerekiyor. O zaman çok daha anlamlı olacağını düşünüyorum. Toplumda en büyük engelin sevgisizlik olduğuna inanıyorum. Sevgi, hoşgörü olduktan sonra her şey güzel olur. Böyle olursa toplum olarak her engeli aşarız. Bu süreye ciddi katkısı olacağına yürekten inandığım tesisin açılışı bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

'BİNANIN BÖLGEMİZDE KALMASI İÇİN MÜCADELE VERDİK'

Merkezle ilgili bilgiler de veren Başkan Sözen, şöyle dedi:

"Merkezimizde el sanatları, müzik atölyeleri, nefes kreşi, görme engellilerimizin kullanacağı kütüphane, seracılık eğitimleri, danışmanlık hizmetleri bulunacak. Amacımız bu dostlarımızın hayatına dokunabilmek. Toplumun bir kesimi mutlu olursa bir şeyler eksik kalır. Hepimiz yaşama heyecanla bakabilirsek, o zaman sorunlarını aşmış, gerçek anlamda aile olmuş bir toplum yaratabiliriz. Bu bina son seçimden sonra tasfiye komisyonu eliyle Milli Eğitim Bakanlığı'na verilmişti. Biz de bu yatırımların bölgede kalmasını istediğimiz için dava açmıştık. Kazandık. Bu mücadeleyi iyi ki vermişiz. Başta Nurullah Beye, ekibine, Manavgat Belediyesi ekibimize, bizlerin yanında olan sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Engelsiz yaşam merkezimizin buradan faydalanacak olan kardeşlerimizin hayatına artı değer katmasını diliyorum. Manavgat'ımızda yaşayan 2400 engelli vatandaşımıza hayırlı olmasını yürekten diliyorum."

HAYIRSEVERLERE PLAKET VERDİ

Başkan Şükrü Sözen, daha sonra binanın düzenlenmesinde katkı veren Nurullah Ercan, Nurullah Limoncuoğlu, Süleyman Gürpınar'a destekleri dolayısıyla teşekkür plaketi sundu. Ercan ailesi de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'e ve Belediye Başkan Yardımcısı Aydın Öz'e birer plaket verdi.