Manavgat'ta çöp sorunu çözülemiyor

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde tadilat yapan işletmelerin atık ve molozları çöp yığını oluşturmaya devam ediyor. Belediye ekipleri tarafından birçok kez temizlenen bölge kısa sürüde yine çöp yığınlarıyla dolmaya devam ediyor. 

Manavgat'ta çöp sorunu çözülemiyor
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MANAVGAT'IN Sarılar Mahallesi Kır mevkiinde kış döneminde tadilata giren turistik tesislerin çöp ve moloz dökmelerinin önüne geçilemiyor. Dökülen inşaat molozları, parke, halı, mutfak malzemesi ve benzeri çöpler nedeniyle Kır mevkiinde çöp yığınları oluşmaya devam ediyor. Çöp dökülen alanın tamamen dolması nedeniyle bölgedeki ormanlık ve makilik alanlar da çöplüğe dönüşmeye başladı. Kır mevkiinin Sarılar ve Manavgat halkı için bulunmaz bir mesire alanı olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, bölgenin piknik yapabilecek mesire alanına dönüştürülmesini istiyor. 

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