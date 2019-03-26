Manavgat'ta çalınan motosiklet 34 gün sonra bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, Murat Sonkur’un hastanenin arkasında 6527 sokakta park halindeki motosikleti, 22 Şubat gecesi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Emniyete motosikletinin çalındığını bildiren Sonkur, tam ümidini kestiği sırada bir arkadaşından gelen ihbar telefonu üzerine aracını çalındığı yere 200 metre mesafede bir evin önünde üzerine branda örtülmüş olarak buldu. Murat Sonkur’un haber vermesi üzerine gelen Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekibi, yaptığı incelemelerin ardından motosikleti sahibine teslim etti.

Motosikletine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Murat Sonkur "Çalan kişiler plakayı, aynaları, benzin deposunun kapağını sökmüşler. Kontağın bulunduğu bölümü söküp düz kontak yapmak suretiyle 150 kilometre yol yapmışlar. Yine de motosikletime kavuştuğum için mutluyum" dedi.