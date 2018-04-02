Manavgat'ta ağaç altına bırakılmış bebek bulundu

ANTALYA'NIN Manavgat ilçesinde bir ağacın altında çarşafa sarılı vaziyette yeni doğmuş erkek bebek bulundu. Hastaneye kaldırılan bebeğin adını hemşireler, bebeğe hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet ismini koydu. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Manavgat’ın Ilıca Mahallesi İnönü Bulvarı üzerinde bir ağacın altına bırakılmış çarşafa sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Yoldan geçen bir bayanın görerek 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, kadının kucağındaki çıplak vaziyette çarşafa sarılı ve göbek bağı kesilmemiş yeni doğmuş erkek çocuğunu alarak Manavgat Devlet Hastanesine getirdi. Manavgat Devlet Hastanesi Yenidoğan Servisinde kuvöze alınan ve yeni doğduğu tahmin edilen bebeğe, hemşireler tarafından hastaneye getiren askerlerin ismi olan Abdullah Samet ismini koyuldu.

Jandarma ekipleri, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü ekipleri bebeğin ailesini bulmak için çalışma başlattı.