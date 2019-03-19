Manavgat'ta 6 yaşındaki Adem'in yürek yakan ölümü

Manavgat'ta dayısının kullandığı kamyonetin altında kalan 6 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. 

Manavgat'ta 6 yaşındaki Adem'in yürek yakan ölümü
banner404

KAZA, Ulukapı Mahallesinde bulunan Adem Berat Deniz’in dedesi Mustafa Ö.’ye ait evin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özkan Ö., 07 LUG 50 plakalı kamyonet ile kamyonetin kasasında bulunan malzemeleri indirmek için geriye doğru giderken, kamyonetin arkasında bulunan yeğeni Adem Berat Deniz’i fark etmedi. Kamyonet geri gittiği sırada 6 yaşındaki ilkokul 1. sınıf öğrencisi Adem Berat Deniz kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı. Olayın ardından evin yanındaki okulda kazaya şahit olan bir öğretmen ve dayı Mustafa Ö. tarafından öğretmene ait araçla Manavgat Devlet Hastanesine götürülen talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Dayı Özkan Ö. jandarma tarafından hastanede gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Olayı duyan mahalle sakinleri olay yerine ve hastaneye akın ederken, Adem Berat Deniz’in cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Antalya'da kar altında seçim çalışması
Antalya'da kar altında seçim çalışması
  1. GÜNCEL

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner532

banner518

banner481

banner472

banner479

banner536