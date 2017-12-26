Manavgat röportajıyla fenomen olan 'Çifte diplomalı manyak'

MANAVGAT Tv'de Manavgat'taki kanser hastası yakınını ziyarete gelen, Manavgat Tv sokak röportajları ekibinin mikrofonuna konuşarak, önce insan olmayı bilmeliyiz diye söze başlayan, 3 dakika da memleket sorunlarının çoğuna değinen ve kendi tabiriyle ''ben çifte diplomalı bir manyağım'' diyen Denizli'li Yaşar Kayrakçı, gönüllere taht kurdu.. Yaşar Kayrakçı, milyonlarca kez izlenip paylaşılan o röportajının ardından adeta bir fenomene dönüştü.