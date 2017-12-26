Manavgat röportajıyla fenomen olan 'Çifte diplomalı manyak'

MANAVGAT Tv'de Manavgat'taki kanser hastası yakınını ziyarete gelen, Manavgat Tv sokak röportajları ekibinin mikrofonuna konuşarak, önce insan olmayı bilmeliyiz diye söze başlayan, 3 dakika da memleket sorunlarının çoğuna değinen ve kendi tabiriyle ''ben çifte diplomalı bir manyağım'' diyen Denizli'li Yaşar Kayrakçı, gönüllere taht kurdu.. Yaşar Kayrakçı, milyonlarca kez izlenip paylaşılan o röportajının ardından adeta bir fenomene dönüştü.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.