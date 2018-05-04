Manavgat örnek oldu

MANAVGAT Belediye Başkan Yardımcısı Sebahat Çevik’in yaptığı sunumda, halk sağlığı için Manavgat Belediyesi’nin yaptığı çalışmalar aktarıldı. Çevik, Manavgat Belediyesi olarak vatandaşların, özellikle kadın ve çocukların sosyal hayata çeşitli etkinlik ve projelerle dahil edildiği ve mutlu bir kentte yaşamalarının sağlandığını belirtti. Manavgat’ta, belediye tarafından halk sağlığı için kentte temiz, güzel, sakin çevre için yapılan doğal ve tarihi güzellikleri koruyan, sağlıklı modern kent inşa eden, engelsiz kent oluşumu, sanat ve kültür arayıcılığıyla güzel duygular yayan bir kent yaratıldığı aktarıldı.

PEK ÇOK PROJE ÖNE ÇIKTI

Manavgat’ta halk sağlığı için belediyenin yaptığı çalışmalar arasında, MANBİS, Çiçek Sokak Projesi, Manavgat Çevre Düzenlemesi, Manavgat Taş ve Heykel Sempozyumu, Sokakta Hayat Var Festivalleri, Türkiye’de ilk sesli ve ışıklı yaya köprüsü, şiir dostu bir kent için şiir yazılı trafolar, şiir okuyan banklar, kitap kafe, Kadınlar Edebiyat Durağı’nda öykü yarışması, Kadın Spor Merkezleri, Toros Kadınları Emek Pazarı, Torosların Kadınları Manavgat’ı geziyor, Bisiklet, Dragon ve Motosiklet Festivalleri, futbola destek, kültür ve sanat faaliyetleri, Side Dünya Müzikleri Festivali, Barış Suyu Festivali gibi çalışmalar başlıca örnek olarak gösterildi.