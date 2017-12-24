Manavgat'ın üzerini toz bulutları kapladı

MANAVGAT ve çevresinde görülmeye başlayan toz bulutları etkili olurken, özellikle sahil kesimlerinde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.

Manavgat üzerinde bir anda beliren toz bulutu vatandaşları şaşkına çevirirken, toz bulutunun neden oluştuğu merak konusu oldu. Toz bulutu Antalya-Alanya D-400 karayolunun Manavgat bölümünde etkili olurken, araç sürücüleri de durumdan etkilendi. Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkilileri Afrika üzerinden Akdeniz’den yüksek seviyeli rüzgarın etkisiyle yaşanan toz taşınımı nedeniyle Manavgat üzerini toz bulutlarının kapladığını, bu süreçte yağış olması durumunda çamurlu yağacağını açıkladı.