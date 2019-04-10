Manavgat Belediyesi’nde yeni dönemin ilk meclisi yapıldı

MANAVGAT Belediyesi 31 Mart 2019 yerel seçimleri sonrasında 2019-2024 döneminin ilk belediye meclis toplantısını yaptı. Manavgat Belediyesi’nin nisan meclis toplantısı, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen başkanlığında Side Ek Hizmet Binası meclis toplantı salonunda yapıldı.

“Meclis adabını bozmadan, herkes düşüncesini paylaşabilir”

Başkan Şükrü Sözen, yeni dönem meclisinin Manavgat’a hayırlı uğurlu olmasını temennisinde bulundu. Manavgat’ın geleceğine katkı koymak amacıyla yola çıktıklarını belirten Sözen, “Önümüzde 5 yıllık bir süreç var. Burada bulunma amacımız Manavgat’ımızın geleceği adına katkı yapmak. Müşterek hareket ederek, toplu olarak kentimize en iyi ve yakışan bir şekilde hizmet etmektir. Elbette ki hepimizin farklı düşündüğümüz anlar olabilir. Meclis adabını bozmadan, herkes düşüncesini paylaşabilir. Bugüne kadar çok güzel meclis süreçleri geçirdik” dedi.

Geçmiş dönemde katkı sunanlara teşekkürlerini ileten Sözen, “Ortak amacımız Manavgat’ımızı, birlikte hareket ederek geleceğe en iyi şekilde taşımaktır. Her biriniz kıymetli Manavgat’a katkı yapabilecek arkadaşlarımızsınız. Meclisin ahengine her zaman riayet edeceğinize inanıyor, hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Üyelikler belirlendi

12 Gündem maddesinin karara bağlandığı meclis toplantısının ilk katip üyeliklere en genç üyeler, Millet İttifakı’ndan Mehmet Doğan, Cumhur İttifakı’ndan Mehmet Kara oturdu. Gündemin ilk maddesinde 1’inci ve 2’inci başkan vekillikleri için seçim yapıldı. Erşan Özden 1’inci Başkan Vekilliğine, Bülent Özgüven ise 2’inci Başkanvekilliğine seçildi.

2’inci gündem maddesinde ise 1’inci ve 2’inci katip üyelerin seçimi yapıldı. Yapılan seçimde Seval Öz Özgenç ve Ayşe Zehra Akın asil, Ayşe Cetin Önal ve Mehmet Doğan ise yedek katip üyeliklere seçildi.

3’üncü madde için yapılan kapalı oylamada ise encümen üyeliklerine Bülent Özgüven, Ayşe Zehra Akın ve Oykun Başar seçildi.

4’üncü Maddede ise Bütçe Komisyonuna İsmail Hakkı Ödevoğlu, Kaya Şirin, Ramazan Arslan ve Mustafa Uysal seçildi. 5’inci gündem maddesinde İmar Komisyonuna Ünsal Çiviler, Mehmet Kara, Bülent Özgüven, Seval Öz Özgenç ve Mehmet Burak Çeker seçildi.

6’ıncı Denetim Komisyonuna Mustafa Ceylan, Nadir Tüter ve Çetin Saltürk, Hasan Aşkın ve Cemile Er Akbulut kapalı oylamayla seçildi. 7’inci gündem maddesinde Matab üyeliklerine Erşan Özden, Ali Sırcan, Nadir Tüter, Ali Coşkun, Kaya Şirin ve Ayşe Zehra Akın seçildi.

8’inci Gündem maddesinde Akdeniz Belediyeler Birliği’ne ise Hilmi Uslu, Ayşe Çetin Önal ve Ali Sırcan, yedek üyeler ise Kaya Şirin, Çetin Saltürk oldu. Toplantıda Belediye Meclisinin 2019 yılı içinde Ağustos ayının izinli olmasına kararlaştırılırken, aylık meclis toplantılarının ise her ayın 2’nci İş günü yapılması kararlaştırıldı.

Meclis üyeleri daha sonra dönemin başlaması nedeniyle toplu olarak anı fotoğrafı çektirdi.