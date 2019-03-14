Manavgat'a Kurban Pazarı Projesi

MANAVGAT Belediyesi, Demirciler Mahallesi'nde yer alan 33 bin 700 metrekarelik parselde Kurban Pazarı Projesi'ni hayata geçirecek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan sahiplerine modern bir hayvan pazarı kazandırılması amaçlanan alanda küçükbaş ve büyükbaş hayvanlar için ayrı girişler, padoklar, ortak mezat alanı, yem satış ünitesi, karantina bölümü, gübre silaj çukurları, otopark, kafeterya ve hizmet binası yer alacak. Hayvan pazarı ile alıcı ve satıcılar haftanın belirli günleri buluşturularak alım-satım işlemleri gerçekleşecek.

Belediye Başkanı Şükrü Sözen, projenin yerel seçimlerden hemen sonra hayata geçirilmeye başlayacağını açıkladı. Başkan Sözen, "Yıllardır uygulanan halk ekmek modeli referans alınarak hayata geçirilecek olan Halk-Et uygulamasıyla bölgemizdeki hayvancılığın yeniden canlandırılmasını, hem çiftçinin hem de hayvancılıkla uğraşan vatandaşların alın terinin karşılığını almasını hedefliyoruz. Halk-Süt ile de süt üretici birlikleri ve doğrudan üreticiden alınacak sütler kontrolden geçirildikten sonra sağlıklı ve doğal bir şekilde tüketiciye sunulacak. Kırsal kalkınmayı destekleyecek bu projelerle et ve süt üreticisine de destek olacağız. Böylelikle hem halkımız ucuz olarak ürünlere kavuşacak hem de hayvancılığımız gelişecek" dedi.