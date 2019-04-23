Manavgat'a Alanyaspor Futbol Okulu

Manavgat'ta Aytemiz Alanyaspor Futbol Okulu faaliyet gösterecek.

Manavgat'a Alanyaspor Futbol Okulu
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AYTEMİZ Alanyaspor Futbol Okulu, Manavgat'ta da faaliyet gösterecek. Manavgat Alanyaspor Futbol Okulu, antrenör Zafer Çiftçi ve İsa Keser tarafından açılacak. Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nu ziyaret eden antrenör Çiftçi ve Keser, Manavgat ve çevresindeki yetenekli gençleri turuncu yeşilli kulübe kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, alt yapıya önem verdiklerini ve bu kapsamda yapılacak her proje ve girişime destek olmaya devam edeceklerini kaydetti. Altyapı ve Spor Okullarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Çetin de Çiftçi ve Keser'e çalışmalarında başarılar diledi.

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