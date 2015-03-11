Mamadı’ya sıcak asfalt

11 Mart 2015 Çarşamba 16:16
ALANYA Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü çalışmalar ile daha önce bozuk asfalt kaplamanın kaldırıldığı Mamadı Mevkii yolu sıcak asfaltla kaplandı. Kent genelinde eskiyen ve çeşitli nedenlerle bozulan asfalt üzerine kaplama yapmadıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eski asfaltın kazınarak kaliteli sıcak asfalt yapıldığını kaydetti. Daha önce kentin çeşitli noktalarında çevreyolu dahil, bu tür çalışmaların yapıldığını vurgulayan Başkan Yücel, tüm mahallerde keşif çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
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Son Güncelleme: 11.03.2015 15:19