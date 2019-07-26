Maliyeti 25 bin TL'yi bulan taziye yemeği geleneği sona eriyor

GÜNEYDOĞU Anadolu'da Kaymakamlık ve Müftülükler, taziye yemeği uygulamasının sona ermesi için çalışma başlattı. Bazı ailelerin misafirlerine 3 gün boyunca iki öğün taziye yemeği vermek için kredi çekmesi, inek ya da traktörünü satması üzerine, esnaf, imam, öğretmen ve muhtardan heyet oluşturuldu, fetvalar verildi, açıklamalar yapıldı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde uzun yılların geleneği, mağduriyete neden olan "taziye yemeği verilmesi" sona eriyor. Bölgede yakınlarını kaybedenler, 3 gün boyunca başsağlığı dileklerini kabul ettiği taziye evlerinde, yüzlerce misafire iki öğün yemek veriyor. Bu uygulamanın bazı aileler için mağduriyete dönüşmesi üzerine Kaymakamlık ve Müftülükler geleneğe son verilmesi için çalışma başlattı.

Bazı ailelerin misafirlerine 3 gün boyunca iki öğün taziye yemeği vermek için kredi çekmesi, borçlanması, inek ya da traktörünü satmasının öğrenilmesi sonucu sorunun çözümü konusunda esnaf, imam, öğretmen ve muhtardan oluşan heyet oluşturuldu, fetvalar verildi, açıklamalar yapıldı.

Bazı illerde bu mağduriyetin önüne geçilirken, geleneğin devam ettiği illerde çalışma sürüyor.

Kaymakamlık tarafından heyet oluşturuldu

Diyarbakır Hani Kaymakamı Turan Soğukoluk, vatandaşlarla yaptıkları görüşmeler sonucu taziye yemeği geleneğine son verilmesi kararı aldıklarını söyledi.

Son dönemde yaşanan mağduriyetlerin iletilmesi üzerine harekete geçtiklerini ifade eden Soğukoluk, "İlçemizde üzücü hikayeler var. Bununla ilgili bankadan kredi çekmiş, ödeyememiş veya bir iki ineğini ve traktörünü satmak zorunda kalan insanlarımız oldu. Gençler geldi ve 'Siz de destek verin, taziye yemeklerini sonlandıralım' dedi. Bunun üzerine geniş katılımlı bir istişare toplantısı düzenledik" diye konuştu.

Esnaftan vatandaşa, okul müdüründen imama tüm kesimlerle bir araya geldiklerini dile getiren Soğukoluk, şu ifadeleri kullandı:

"Toplantıda taziye evlerinde yemek verilmemesi gerektiğine karar verdik. Vatandaşımız yakını vefat ettiğinde, acısını yaşayamamakta, yemek verme arayışına girmekte. Bu bölgede taziyeler 3 gün sürüyor. Hem öğle hem akşam yemekleri verilmekte. Bir kişiye ortalama maliyet 25 bin lira. Kararın takibi ve iletilmesi için heyet oluşturduk. Heyeti İlçe Müftülüğümüz koordine edecek. Esnaf, imam, öğretmen ve muhtarlardan oluşuyor. Heyet yakınını kaybeden aileye giderek, hem başsağlığı diliyor hem de kararı iletiyor. Bütün vatandaşlarımız tarafından bu konu sahiplendi. İlçemizin farklı noktalarına ve taziye evlerine pankartlarımızı astık. Vatandaşımız kararı memnuniyetle karşıladı."

Taziyede yemek verme uygulamasının ilçede sona erdiğini, bunun il geneline de yayılmasını temenni ettiklerini aktardı.

Camilerde hutbe okutuldu

Diyarbakır İl Müftü Vekili Nihat Koç, taziye evlerinde verilen yemeklerin vatandaşa yük olmaya başlaması nedeniyle cami müştemilatında bulunan taziye evlerine yemek verilmemesi için yazı gönderdiklerini, din görevlilerini bu konuda bilgilendirdiklerini belirtti.

Taziye evlerinde yemek verilmesinin 'İslam geleneğine' uymadığına işaret eden Koç, kent genelindeki camilerde hutbe vererek vatandaşı bilgilendirdiklerini söyledi.

"Evlerine bir ateş düşmüştür ve canları yanmaktadır. Canları yanan insanları bir de yemek zahmetiyle ve külfetiyle yoramayız. Taziye sahipleri yemekle uğraşırlarsa dertlerine dert, acılarına acı katmış oluruz" ifadelerini kullanan Koç, bu yanlış uygulamadan vazgeçilmesi gerektiğini aktardı.