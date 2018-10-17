Mali müşavir Süt, aday adayı oldu

MALİ müşavir Hayri Süt, Kaş Belediye başkanlığına aday adayı olduğuna ilişkin açıklama yaptı. Hayri Süt, "Bu memleket bizim. Bu sevda bizim ilkesiyle yola çıkıyorum. CHP Kaş İlçe Gençlik Kolları ve CHP İlçe Yönetimi görevlerinde bulundum. Partinin içinden geliyorum. Çağdaş, sosyal ve ekonomisi güçlü, uygulayacağımız projelerle işsizliğin azaltılacağı bir Kaş için yola çıkıyorum. Bencilliğin yerine dayanışmayı ve biz olmayı ilke edinen, farklı düşüncelere saygı duyan bir anlayışla 'Önce Kaş ve memleketim' diyerek Kaş Belediye Başkanlığına aday adayıyım. Partimizin ilkelerine bağlı bir anlayışla, çağdaş bir Kaş Belediyesi'ni oluşturmak, birlikte yönetmek için aday oluyorum. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı oluşturmak, toplumun tüm kesimleriyle işbirliği içinde belediyeyi yönetmek için adayım" dedi.

Kaş doğumlu olan 40 yaşındaki Hayri Süt, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Maliye Bölümü mezunu. 2004 yılından bu yana Kaş'ta serbest muhasebeci ve mali müşavir olarak çalışan Hayri Süt, evli ve iki çocuk babası. Hayri Süt daha önce CHP Kaş Gençlik Kolları yönetim kurulu üyeliği ve CHP ilçe yönetim kurulu üyeliği yaptı.