Malatyalılar Alanya Malatyalılar Gecesi'nde buluştu

ALANYA Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Sönmez önderliğinde bu yıl 2'incisi organize edilen Alanya Malatyalılar Gecesi Kemal Bay Otel'de gerçekleşti. Geceye katılım ve ilgi son derece büyüktü. Kemal Bay Otel'de gerçekleşen gecede Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin, Anadolu Birlik Başkanı Bedri Yalçın, MHP eski Malatya Milletvekili İhsan Barutçu, Pötürge Belediye Başkanı Mehmet Polat, Adalet ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Milliyetçi Hareket Partisi Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Antalya Malatyalılar Derneği Başkanı Mevlüt Özüberk, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve Kemal Bay Otel sahibi Kemal Atlı Malatyalıları yalnız bırakmadı, katılım sağladı. Açılış konuşmaları öncesinde Alanya Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri sahneye çıkarak misafirleri selamladılar.

'GELENEK VE GÖRENEKLERİMİZİ YAŞATMAK ADINA BİR ARADAYIZ'

Malatya yöresine özgü türkülerin söylendiği ve halayların çekildiği keyifli gecenin açılış konuşmasını Alanya Malatyalılar Derneği Başkanı Mustafa Sönmez gerçekleştirdi. Sönmez konuşmasında "Değerli üyeler, kıymetli misafirlerim, hepiniz hoş geldiniz. Şuan aramızda bulunan Alanya'nın güzide başkanlarına da teşekkür ediyorum. Malatya bildiğiniz gibi ayrıcalıktır. Bugüne kadar Malatya'da yetişmiş ismi saymakla bitmez bütün büyüklerimize bir Malatyalı olarak teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz gecemizin daha uzun yıllar gerçekleşmesi ve gelenekselleşmesini diliyorum. Asıl amacımız gelenek ve göreneklerimizi sürdürmektir. Bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sözü çok uzatmadan teşrif buyuran herkese hoşgeldiniz diyor ve sizleri gecemizle baş başa bırakıyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Sönmez yanı sıra kapılarını Malatyalılar için aman Kemal Bay Otel sahibi Kemal Atlı'ya da sonsuz teşekkürlerini iletti.

'15 TEMMUZDA ANIT'TA OMUZ OMUZAYDIK, ŞİMDİ DE YİNE BİR ARADAYIZ'

Sönmez'in ardından kürsüde yerini alan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin ise "Böylesi bir gecede sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Malatyalı kardeşlerimiz Alanya'da başımızın tacıdır, değerli dostlarımızdır. 15 Temmuz'da Atatürk Anıtı'nın önüne terlikleri ile koşarak gelmiş ve bu ülkenin geleceği için Alanyalılar ile omuz omuza vermişlerdir. Yanı sıra Alanya ticaretinin de vazgeçilmez parçalarıdır. Birlik ve beraberlik içerisinde bu mutlu gecede sizlerle olmaktan çok mutluyum. Organizasyonda emeği geçen başta değerli dostum, başkan Sönmez olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

'MALATYA'NIN TOPRAĞI SERT İNSANI MERT'

Şahin'in ardından kürsüde Pötürge Belediye Başkanı Mehmet Polat yerini aldı. Polat "Toprağı sert, insanı mert Malatya'dan sevgiler ve selamlar getirdim. Alanya'da sizlerin arasında olmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Geldiğim yerde önemli bir ailenin evladı olan değerli dostumuz Mustafa Sönmez'in önderliğinde hayata geçen bu organizasyonda emeği geçen herkese teker teker teşekkür ediyorum. Alanya'da Malatyalıların bir araya gelmesi çok güzel. Yanı sıra Malatyalıların Alanya halkıyla bu denli kucaklaşması ayrıca çok önemli. Bizler bu ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkabilmesi adına el ele vererek çalışmalarımıza devam edeceğiz. STK'ların bu anlamda yürütmüş oldukları çalışmaları bu sebeple çok önemli buluyorum. Konuşmamı fazla uzatmadan sizleri Malatya'nın sevgi ve sayısıyla selamlıyorum, tekrar teşekkür ediyorum' dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2018, 01:51